Sağlık Bakanlığı son dakika olarak günlük en son korona tablosunu paylaşmayı sürdürüyor. 1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altındaki haberler peş peşe gelmeye devam ederken, Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta, vefat eden sayısı verileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Yurt dışından temin edilen Sinovac ve Biontech koronavirüs aşılarıyla, aşılama çalışmaları sürerken, bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verilerine erişmek isteyenler 3 Haziran koronavirüs tablosu verilerini merak ederek 3 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA! 3 HAZİRAN KORONA VAKA SAYISI TABLOSU

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi tarafından en son Türkiye koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakanlık, tarafından paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verilerini şöyle;