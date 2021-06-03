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Haberler Gündem Haberleri 3 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 3 Haziran korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 3.6.2021 19:43 Son Güncelleme: 3.6.2021 19:43

son dakika paylaşıldı! tablosu ile güncel corona virüsü vaka sayısı

3 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 3 Haziran korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Dünya genelinde pandemi oluşturan 11 Mart 2020 tarihinden bu yana ’de etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. son dakika olarak filyasyon ekipleri tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta, vefat eden sayısı verilerini en son korona tablosu ile kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıran 6 bin 602 kişinin sonucu pozitif çıkarak tedavi sürecine başlanıldı. Öte yandan bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verilerini öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. ile son dakika bugünkü güncel Türkiye vaka sayısı - vefat sayısı detayları.

Sağlık Bakanlığı son dakika olarak günlük en son korona tablosunu paylaşmayı sürdürüyor. 1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altındaki haberler peş peşe gelmeye devam ederken, Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta, vefat eden sayısı verileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Yurt dışından temin edilen Sinovac ve Biontech koronavirüs aşılarıyla, aşılama çalışmaları sürerken, bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verilerine erişmek isteyenler 3 Haziran koronavirüs tablosu verilerini merak ederek 3 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA! 3 HAZİRAN KORONA VAKA SAYISI TABLOSU

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi tarafından en son Türkiye koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakanlık, tarafından paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verilerini şöyle;

3 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 602
  • HASTA SAYISI: 563
  • VEFAT SAYISI: 114
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 540

İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri


2 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 181
  • HASTA SAYISI: 586
  • VEFAT SAYISI: 112
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 372

1 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 112
  • HASTA SAYISI: 602
  • VEFAT SAYISI: 129
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 457

31 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 493
  • HASTA SAYISI: 596
  • VEFAT SAYISI: 122
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 582

30 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 933
  • HASTA SAYISI: 582
  • VEFAT SAYISI: 134
  • İYİLEŞEN SAYISI:10 bin 763

29 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 656
  • HASTA SAYISI: 605
  • VEFAT SAYISI: 137
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 180

28 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 773
  • HASTA SAYISI: 656
  • VEFAT SAYISI: 164
  • İYİLEŞEN SAYISI:12 bin 284

27 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 426
  • HASTA SAYISI: 673
  • VEFAT SAYISI: 183
  • İYİLEŞEN SAYISI:13 bin 102
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3 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 3 Haziran korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı
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