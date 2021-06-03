ABD basını Türk SİHA'larını konuşuyor: Savaşlarda oyun değiştirici

NATO ÜLKELERİ TÜRK YAPIMI SİHA'LARA İLGİLENİYOR

1984'te kurulan Baykar'ın müşterileri arasında Katar ve Ukrayna olduğunun belirtildiği haberde, NATO üyesi Polonya'nın da geçen ay 24 TB2 almak istediğini dile getirdiğini ayrıca başka NATO üyeleri, Afrika ve Asya ülkelerinin de bu SİHA'larla ilgilendiği aktarıldı. Haberde, "İHA'ların başarısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda asker ya da pahalı ekipmanı riske atmadan bölgesel etkisini artırmasına yardımcı oldu." görüşü paylaşıldı. Rusya'nın Kırım işgali ile karşılaşan Ukrayna'nın da Ocak 2019'da TB2 için anlaşma imzaladığına işaret edilen haberde, "TB2 Türkiye'nin mevcut ABD ve İsrail modellerinden memnun olmaması ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesini kendi kontrolündeki bir sistemle vermek istemesinden doğdu." ifadeleri kullanıldı.