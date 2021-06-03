Altın kız Begüm, Külliye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in yanı sıra dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve madalya alan diğer sporcular ile antrenörleri katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Ayşe Begüm Onbaşı'yı kutlayan Erdoğan, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden cimnastikçileri de tebrik etti.Erdoğan, pek çok branşta elde edilen başarıların milletin göğsünü kabarttığını dile getirerek şunları kaydetti: "Sporun her alanında dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği cimnastikte de yeni bir hava yakalaması, geleceğimiz adına gerçekten ümit vericidir. Türk sporcuların adının giderek daha fazla duyulmasında, son 19 yılda spor altyapımıza yaptığımız yatırımların önemli payı vardır. Son 19 yılda yeni sporcularımızın yetişmesini sağlamak amacıyla ülke genelinde güçlü bir spor altyapısı kurduk." Sporcuları madalyalarını çaldırmamaları konusunda esprili bir dille uyaran Erdoğan, 40'ın üzerinde madalyanın çalındığının haberlere yansıdığını hatırlattı. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın madalya kazanan sporculara kasa hediye edebileceğini kaydetti. Kabulde söz alan altın kız Ayşe Begüm Onbaşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Onbaşı, sporla 3 yaşından beri ilgilendiğini, 2010 yılından bu yana yarışmalara katıldığını aktardı.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeği yedi. ANKARA