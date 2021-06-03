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Giriş Tarihi: 3.6.2021 14:08

Döğücü dünyaca ünlü boksör ’yi andı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Döğücü dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali’yi andı

Sancaktepe Belediye Başkanı , tüm zamanların en iyi boksörü olan ’yi vefatının beşinci yılında saygıyla andı. Döğücü, “Irkçılığa karşı verdiği mücadelenin yanı sıra duruşuyla da milyonlarca insana örnek olan, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörü Muhammed Ali'yi, vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” dedi

Tüm zamanların en iyi boksörü olan Muhammed Ali, vefatının beşinci yılında anılıyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de Muhammed Ali'nin "Allah'tan zenginlik istedim, bana İslam'ı verdi" sözlerini hatırlatarak sosyal medya hesabından ünlü boksörü andı.

"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Irkçılığa karşı verdiği mücadelenin yanı sıra duruşuyla da milyonlarca insana örnek olan, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörü Muhammed Ali'yi, vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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Döğücü dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali’yi andı
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