Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist teslim oldu
Giriş Tarihi: 3.6.2021 20:17 Son Güncelleme: 3.6.2021 20:18

duyurdu: 1 oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü 'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

"TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 78'E YÜKSELDİ"

Açıklamanın devamında, "Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78'e yükseldi" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA