İstanbul 2 No'lu Barosu’nun Basın ve İletişim Başkanı belli oldu

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye Barolar Birliği'nin verdiği yetkinin ardından Haliç Kongre Merkezi'nde kuruluş genel kurulunu yapan İstanbul 2 No'lu Barosu'nun Basın ve İletişim Komisyonu Başkanı seçimi gerçekleştirildi.

Yapılan seçimler neticesinde Basın ve İletişim Komisyon Başkanlığı'na Avukat Tuğrul Urhan seçildi.

Av. Urhan seçim sonrası, sorumluluklarının farkında olduklarını, Baro Başkan Adayı Yasin Şamlı Koordinatörlüğü'nde Komisyonun Görev Dağılımını yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hak ve Adaletin tecellisi noktasındaki hassasiyetlerinin bilincinde olduklarını ve 2 Nolu Baroyu daha ileri bir noktaya taşımak için, güzel projelere imza atacaklarını dile getirdi. Urhan, 4 Haziran'da Altunizade'de Baro merkezinin açılının yapılacağını ve en kısa zamanda Seçimli Genel Kurul ile birlikte daha da güzel gelişmelerin olacağının müjdesini de verdi.

AVUKAT TUĞRUL URHAN KİMDİR?

1978 Niğde doğumlu olup 2001 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul'da Urhan Hukuk Bürosu kurucusudur. Genelde Ticari şirketler, kooperatifler ve Ağır Ceza Davalarında görev yapmakta olup aynı zamanda Arabulucu'dur.

Avukatlık ile birlikte aile şirketi olan Urhan plastik firmasınında danışmanlığını yürütmekte olan, Avukat Tuğrul Urhan çeşitli STK'larda ve spor klüplerinde aktif olarak görev almıştır. Halen Niğde İşadamları ve Federasyon Genel başkanı aynı zamanda Niğde Nevşehir Aksaray konfederasyon başkanlığını da yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.