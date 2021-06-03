SON DAKİKA! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

FAHRETTİN ALTUN: NEFESLER TUTULDU

Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi.

KARADENİZ'DE 405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULUNMUŞTU

Öte yandan geçen yıl Karadeniz'de yapılan keşif çalışmalarında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmutu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üretimin ise 2023 yılına kadar başlayabileceğini aktarmıştı.

Bakan Dönmez'den Karadeniz'deki yeni gaz keşfi ile ilgili paylaşım: Bir adım daha... | Video

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