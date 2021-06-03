SON DAKİKA! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

Son Dakika Haberi... Geçen yıl Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküp gaz tüm Türkiye'yi sevindirirken, Karadeniz'de yeni bir gelişme yaşandı.
BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı.
BAKAN DÖNMEZ TARİH VE SAATİ VERDİ
Bakanın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.
FAHRETTİN ALTUN: NEFESLER TUTULDU
Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi.
KARADENİZ'DE 405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULUNMUŞTU
Öte yandan geçen yıl Karadeniz'de yapılan keşif çalışmalarında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmutu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üretimin ise 2023 yılına kadar başlayabileceğini aktarmıştı.
Bakan Dönmez'den Karadeniz'deki yeni gaz keşfi ile ilgili paylaşım: Bir adım daha... | Video
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