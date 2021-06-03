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Giriş Tarihi: 3.6.2021 21:20 Son Güncelleme: 3.6.2021 21:38

SON DAKİKA! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

SON DAKİKA! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşları heyecanlandırdı. Dönmez'in yaptığı paylaşım, beklenen 'yeni rezerv' açıklamasını desteklerken, paylaşımda tarih ve saat bilgisi de yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika Haberi... Geçen yıl Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküp gaz tüm Türkiye'yi sevindirirken, Karadeniz'de yeni bir gelişme yaşandı.

BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı.

BAKAN DÖNMEZ TARİH VE SAATİ VERDİ

Bakanın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

FAHRETTİN ALTUN: NEFESLER TUTULDU

Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi.

KARADENİZ'DE 405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULUNMUŞTU

Öte yandan geçen yıl Karadeniz'de yapılan keşif çalışmalarında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmutu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üretimin ise 2023 yılına kadar başlayabileceğini aktarmıştı.

Bakan Dönmez'den Karadeniz'deki yeni gaz keşfi ile ilgili paylaşım: Bir adım daha... | Video

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SON DAKİKA! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha
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