Sözcü’nün o manşetine dava: ‘Dini değerleri alenen aşağıladılar’

Ayasofya'nın açılışını felaket olarak gösteren Sözcü gazetesinin manşetiyle ilgili dava açıldı. Gazete avukatları haberde editöryal hata olduğunu savunurken, savcılık "Dini değerleri alenen aşağılama" suçunun oluştuğunu ve haberde yer alan söylemlerin kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yahya Fatih Özcan'ın hazırladığı iddianameye göre, manşetle ilgili savcılığa ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne çok sayıda şikâyet oldu. Savcılık, gazetenin sorumlu müdürü Süleyman Hilmi Ak ile sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili konumundaki Metin Sarıkınacı hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sözcü'de "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığıyla 1 Ocak'ta yayınlanan manşette Ayasofya'nın açılması da geçen yılın felaketleri arasında gösterilmişti. Haberde "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camisi, 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" denilmişti.