Tüp bebek olarak doğduğu klinikte hemşire oldu

2000 yılında dünyaya gelen Naz Çatuk, anne-babasının 12 yıl boyunca hasretle beklediği ve 4. tüp bebek tedavisi sonrası kavuştuğu kızları. Tüp bebek olduğunu öğrendiği çocukluk yılları çevresinden aldığı sorular ve arkadaşlarının verdiği tepkiler ile geçti. Bu yaklaşımlar Naz Çatuk'un meslek seçiminde belirleyici faktör oldu ve tüp bebek hemşiresi olmaya karar verdi. Geçtiğimiz yıl üniversite eğitimini tamamlayan Naz Çatuk, kariyerine ilk adımını attı ve dünyaya geldiği tüp bebek merkezinde hemşire olarak çalışmaya başladı. Naz hemşire; tüp bebek aşamalarını yakından inceleyip, ailemin 21 yıl önce nasıl süreçlerden geçtiğini görmek beni çok duygulandırıyor. Tedavi amacıyla başvuran çiftlere kendi hikayemi anlatarak umut oluyorum. Tüp bebek olmamın iş hayatıma katkı sağlayacağını tahmin bile edemezdim" dedi.

TEDAVİ İÇİN BAŞVURAN ÇİFTLERE KENDİ HİKAYESİNİ ANLATIYOR

1988 yılında evlenerek hayatlarını birleştiren Nazmiye-Sedat Çatuk çiftinin en büyük hayali bebek sahibi olmaktı. Doğal yollarla gebelik elde edemeyince doktora başvuran çift 12 yıl boyunca 4 kez tüp bebek tedavisi gördü. Kendilerine son şans olarak tanıdıkları 4. denemelerinde Prof. Dr. Mustafa Bahçeci'nin uyguladığı tedaviyle yıllarca bekledikleri hamilelik haberini aldılar. Hem de onları bekleyen bir sürpriz vardı, ikiz bebekleri olacaktı. Çiftin o yıllarda hayallerine kavuşmasını sağlayan doktorlarının yıllar sonra kızlarının kariyerinde de büyük rol oynayacağını tahmin bile edemezlerdi. İkiz kızlarından biri olan Naz Çatuk, geçtiğimiz yıl üniversite eğitimini tamamladı ve 21 yıl önce doğduğu tüp bebek kliniğinde hemşire olarak çalışmaya başladı.

Amacım anne ve babamla aynı kaderi paylaşan ailelere yardımcı olmak diyen Naz hemşire; çok tuhaf bir duygu, laboratuvardaki çalışmaları gördüğümde ben de mi böyleydim diyorum. Tüp bebek tedavisi için başvuran ve pes etme noktasında olan çiftlere kendi hikayemi paylaşarak ailemin verdiği mücadeleyi anlatıyorum. Ailemin bizi dünyaya getirmek için vazgeçmeden verdikleri emeği daha iyi anlayabiliyorum ve kendilerine her gün teşekkür ediyorum. Tüp bebek olmamın hayatıma katkı sağlayacağını ve kariyerime yön vereceğini hayal bile edemezdim" şeklinde ifade etti.

İKİZİ DE EMBRİYOLOG OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

21 yıl önce doğduğu tüp bebek kliniğinde hemşire olarak görev yapan Naz Çatuk'u heyecanlandıran başka bir olay ise üniversitede embriyoloji bölümü okuyan ikiz kardeşi Seda'nın da iki yıl sonra kendisiyle aynı klinikte çalışacak olması. İşe başladığım ilk günden itibaren tüm klinik çalışanları ailem gibi karşıladı diye mutluluğunu dile getiren Naz Çatuk; "Tarifsiz bir duygu, sanki yıllardır burada çalışıyor gibiyim ve çok mutluyum. Hem doğumum da hem de kariyerimde önemli bir yere sahip olan Bahçeci ailesine bana kendi çocuklarıymış gibi aile ortamı oluşturarak kucak açtığı için minnettarım. İkiz kardeşimin de mezun olduktan sonra embriyolog olarak bu klinikte çalışacak olması, aynı çatı altında olacağımız fikri beni şimdiden çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Naz Çatuk'un hayata gelmesinde büyük rol oynayan tedavinin mimarı Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci; Biz çok büyük bir aileyiz ve Naz da bu ailenin bir parçası. Büyüyüp meslek sahibi olduklarına şahit olmak ailesi kadar bizler için de gurur verici bir tablo. Anne ve babasının çocuk sahibi olabilmek için verdiği emeklerini çok iyi hatırlıyorum. Bir kadın doğum doktoru için en büyük mutluluktur dünyaya gelmelerine el verdiği kişilerle ileriki hayatında buluşmak. 20 yıl önce tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen bebeklerimizin şimdilerde kurumumuzda çalışıyor olmaları çok büyük mutluluk, onlar benim çocuklarım" dedi.