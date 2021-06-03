Yüzüne kızgın yağ dökülüp yakılmıştı: Tek isteğim yeni bir hayat kurmak!

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede imam nikahla birlikte yaşayan Kübra Tayfur(30) ve Ersin Ülker'in(42) 2 çocukları olduğu ve 6 yıl birliktelik sonrası Kübra Tayfur'un, Ersin Ülker'den ayrıldığı anlatıldı. Hırsızlık suçundan cezaevine giren Ersin Ülker Eylül 2019'da açık cezaevinden bir haftalık izin alarak çıktığı ve sanık Ersin Ülker'in 15 Eylül 2019 tarihinde müşteki Kübra Tayfur'un evine izinsiz bir şekilde bıçakla girdiği belirtildi.
Ülker'in çaydanlık içerisinde yağ kaynattığını ve kızgın yağı Tayfur'un yüzüne döktüğü anlatılan iddianamede Ülker hakkında "Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
Bakırköy 20 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, sanığı yargılandığı iki suçtan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Bölge Adliye Mahkemesi mağdur Kübra Tayfur'un yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmadığı gerekçesiyle dosyayı geri gönderdi.
Bakırköy 20 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur Kübra Tayfur, tutuklu sanık Ersin Ülger ve avukatı katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık Ersin Ülger yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, "2 yıldır tutukluyum. Çocuklarım mağdurdur, annem bakmaktadır. Annem hasta ve tedavi görmektedir. Annem çocukları yurda verelim bile demektedir. Bu sebeplerle ev hapsiyle tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme mağdur Kübra Tayfur'u Adli Tıp Kurumuna sevk ederek duruşmayı erteledi.
Duruşma sonrası konuşan Kübra Tayfur, "Ben sırf çocuklar mağdur olmasın, bir de bana ilerde bulaşmasın diye korkumdan şikayetimi geri aldım. Herkese 'o beni yakmadı yanlışlıkla oldu' dedim. Ama o, çocuklar mağdur diyor şimdi. Onun yüzünden mağdurlar. Hakim söz hakkı verseydi orada da söyleyecektim. Evet söylüyorum beni kızgın yağla cayır cayır yaktı bu adam. Beni yakmak için hazırlamış koymuş ocağa yağı. Kapıları da kapatmış dumandan anlamayayım diye. Beni bile isteye yaktı o adam. Çeksin cezasını. Devlet yardım yapacaktı yapmadı. Kaymakamlık ev tuttu sadece ilk kirayı ödedi. Ortada kaldım. Evimde bir eşya bile yok. Kızıma halam bakıyor oğluma da iki aydır onun annesi bakıyor. Oğlum ağlıyor anne beni burada bırakma diyor. O kadar çaresizim ki. Yandığım için elimi eskisi gibi kullanamıyorum, kuaförlük mesleğimi yapamıyorum. Yanıklarım ara sıra kızarıyor yanıyor. İyi değilim. Psikolojim iyi değil. Yaşadığım travmayı hala atlamadım. Tek istediğim bir işimin olması ve çocuklarımla yeni bir hayat kurmak. Devletimden yardım istiyorum" dedi.