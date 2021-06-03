Yüzüne kızgın yağ dökülüp yakılmıştı: Tek isteğim yeni bir hayat kurmak!





Mahkeme mağdur Kübra Tayfur'u Adli Tıp Kurumuna sevk ederek duruşmayı erteledi.



Duruşma sonrası konuşan Kübra Tayfur, "Ben sırf çocuklar mağdur olmasın, bir de bana ilerde bulaşmasın diye korkumdan şikayetimi geri aldım. Herkese 'o beni yakmadı yanlışlıkla oldu' dedim. Ama o, çocuklar mağdur diyor şimdi. Onun yüzünden mağdurlar. Hakim söz hakkı verseydi orada da söyleyecektim. Evet söylüyorum beni kızgın yağla cayır cayır yaktı bu adam. Beni yakmak için hazırlamış koymuş ocağa yağı. Kapıları da kapatmış dumandan anlamayayım diye. Beni bile isteye yaktı o adam. Çeksin cezasını. Devlet yardım yapacaktı yapmadı. Kaymakamlık ev tuttu sadece ilk kirayı ödedi. Ortada kaldım. Evimde bir eşya bile yok. Kızıma halam bakıyor oğluma da iki aydır onun annesi bakıyor. Oğlum ağlıyor anne beni burada bırakma diyor. O kadar çaresizim ki. Yandığım için elimi eskisi gibi kullanamıyorum, kuaförlük mesleğimi yapamıyorum. Yanıklarım ara sıra kızarıyor yanıyor. İyi değilim. Psikolojim iyi değil. Yaşadığım travmayı hala atlamadım. Tek istediğim bir işimin olması ve çocuklarımla yeni bir hayat kurmak. Devletimden yardım istiyorum" dedi.