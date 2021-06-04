Akalın’ın FETÖ borsası şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı

Her fırsatta FETÖ borsalarıyla mücadele ettiklerini öne süren Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın, 4'ü polis 2'si avukat FETÖ borsası şebekesinin organizatörü olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz haftalarda 6 kişilik şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Avukat Kazım Yiğit Akalın ve 1 polis tutuklanırken 4 şüpheli iste adli kontrolle serbest kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ borsası şebekesine yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 6 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan 111 sayfalık bir iddianame düzenledi. Aralarında avukat Kazım Yiğit Akalın'ın da bulunduğu 6 şüphelinin 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

AKALIN'IN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER İDDİANAMEDE

İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Mağdur', Ş.Ç isimli iş insanı "Suçtan zarar gören", oğlu iş insanı G.Ç. ise "Müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamenin deliller kısmında ise müşteki G.Ç.'nin şikayet dilekçeleri, G.Ç. ile avukat Mehmet İplikçioğlu arasında yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları ve çözümü ve İplikçioğlu'nun ifadesi yer aldı. İplikçioğlu'nun ayrıca avukat Kazım Yiğit Akalın'la arasında yapılan Facetime ve Whatsapp görüşme ekran görüntüleri, aralarında yapılan telefon görüşmelerine ait ses kayıtları, Akalın'a ait HTS kayıtları ve el konulan dijitallerin imaj alma ve inceleme tutanakları yer aldı.

SORUŞTURMA İHBARLA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ayrıntılarına göre; soruşturma ünlü bir nakliye şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı G.Ç.'nin savcılığa gelerek ihbar etmesiyle başladı.

BABASINI GÖZALTINA ALACAKLARDI

G.Ç, savcılığa gelerek, babası Ş.Ç.'nin geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü polislerince FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmak istediğini anlattı. Devamında ise, babasının Covid-19'a yakalanması nedeniyle gözaltına alınmadığı, daha sonra geçtiğimiz Ocak ayında ise kendi avukatları olan Mehmet Asım İplikçioğlu'nun kendilerine "Dosyada gizlilik kararı var. Bilgi alamıyoruz. Ancak bir gelişme olduğunda haber vereceğim" dediğini aktardı.



Avukat Kazım Yiğit Akalın

BEDELİ 150 BİN DOLAR

Geçtiğimiz Mart ayında Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nun ofislerine gelerek " Polislerle irtibatlı bir şahıs bana ulaştı. Dosya içeriği ile ilgili bilgiler verdi" dediğini söyledi. G.Ç., devamında avukatın kendisine bu aracı sayesinde polislerin babası Ş.Ç. lehine fezleke düzenleyeceklerini, ifade verdikten sonra serbest bırakabileceklerini ancak bunun karşılığında 150 bin dolar para istediklerini belirtti.

ORGANİZATÖR AKALIN

İş insanı G.Ç. babası için yapılan söz konusu teklif üzerine harekete geçerek savcılığa ihbarda bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada polislerle iş insanı G.Ç. lehine fezleke hazırlanmasını organizatörün, Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın olduğu belirlendi.



Barış Pehlivan ve avukatlar Serkan Günel ile Hüseyin Ersöz, Tutuklamaya sevk edilen Akalın'a destek için adliyedelerdi

POLİSLERLE İRTİBATLI ÇIKTI

Akalın'ın irtibatlarına yönelik teknik takip ve hts incelemesinde bulunuldu. Akalın'ın B.Y. , E.O.T., İ.İ., R.E. isimli polis memurlarıyla, söz konusu süre zarfında iletişimleri ve farklı tarihlerde birliktelikleri olduğu ortaya çıkarıldı.

AKALIN FETÖ ŞÜPHELİSİ İŞ İNSANININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Akalın'ın, iş insanının avukatı Mehmet İplikçioğlu'na ilk olarak 1 Mart tarihinde Whatsapp üzerinden, "Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti.

"ABİ SENİN Ş.Ç. DİYE BİR MÜVEKKİLİN VAR MI?"

Avukat İplikçioğlu'nun ofisine giden Kazım Yiğit Akalın, burada "Abi senin Ş.Ç. diye bir müvekkilin var m?" diye sordu. İplikçioğlu'nun bu soruya "evet" cevabı vermesi üzerine Akalın, "Abi bana ulaştılar ve Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nu tanıyor musun, onun Ş.Ç. diye bir müvekkili var. Kendisinin bir dosyası var. Yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ama bunun bir bedeli olacak diyorlar" dedi.



Barış Pehlivan ve avukatlar Serkan Günel ile Hüseyin Ersöz, Tutuklamaya sevk edilen Akalın'a destek için adliyedelerdi

"ONU BEKLETMEYİZ YARDIMCI OLURUZ"

Bu teklifi müvekkillerine ileten İplikçioğlu, iş insanının "Karşılığında ne istiyorlar" sorusuyla karşılaştı ve cevabını ertesi gün Kazım Yiğit Akalın'la yapacağı ikinci görüşme sonrası öğreneceğini bildirdi. Akalın, İplikçioğlu'nun ofisine tekrar gelerek, "Her şey ayarlanacak, emniyetten serbest bırakılır" dediğini aktardı.

3. KEZ OFİSE GİTTİ

Akalın, aracıların bunun karşılığında 200 bin dolar istediğini iletti. İplikçioğlu da bu teklifi müvekkillerine iletti. Teklifi düşünen iş insanının oğlu G.Ç. teklifi reddettiklerini söyleyerek, bunu Kazım Yiğit Akalın'a iletilmesini istedi. 3. kez İplikçioğlu'nun ofisine gelen Avukat Kazım Yiğit Akalın'a teklifin reddedildiği söylendi.

PANİKLEDİ SAVCILIĞA KOŞTU

İş insanının söz konusu yaşananları ihbar etmesiyle birlikte başlatılan soruşturmada ilk etapta avukat Mehmet İplikçioğlu'nun 29 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı. Bunu öğrenen FETÖ borsasının organizatörü Kazım Yiğit Akalın panikleyerek, savcılığa müracaat etti ve ifade vermek istediğini beyan etti. Savcılığa dilekçe de sunan Akalın, dilekçesinde İplikçioğlu ile iş insanı hakkındaki soruşturması hususunda konuştuğunu, avukatlık hizmeti sunmayı teklif ettiğini, avukatlık ücreti için ise 50 bin dolar talep ettiği iddiasında bulundu. Şüpheli avukatın, İplikçioğlu ile söz konusu dosya üzerinde görüştüğünü kabul etmesi dikkat çekti.