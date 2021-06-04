Biri gri listede olan 6 terörist öldürüldü

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren-11 Şehit J. Tğm. Baki Koçak 2021' opesyonunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada güvenlik korucusu Cahit Çelik şehit olurken 2 asker de yaralandı. Operasyonda teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Glock marka tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Barış Pınarı harekât bölgesinde de yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosikletle saldırmaya çalışan 1, güneyden sızma girişiminde bulunan 2 olmak üzere toplam 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.