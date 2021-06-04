BM Habitat Başkanı Sharif, Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'nin önemini vurguladı

Çevre konularının her zaman savunulması gerektiğini işaret eden Sharif, "Gençler yarının değil, bugünün lideridir. Bu nedenle onların katılımı çok önemli." dedi.

Atık yönetiminin şehirlerde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri olduğunu belirten Sharif, "2030 yılına kadar insanların yüzde 70'i şehirlerde yaşayacak ve ortaya bu kişilerin atıkları çıkacak. Bir an önce başlamaz, davranış değişikliğine gitmez ve döngüsel ekonomiyi yaşam tarzımıza katmazsak gezegenimiz, Dünya'mız çöple dolacak ve topraklarımızda çöpe yer yok." diye konuştu.