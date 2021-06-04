‘Bunaklık değilse ancak ahlaksızlık’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, suç örgütü yöneticisi Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir siyasetçiye 'her ay 10 bin dolar gönderdiği' şeklindeki iddiasına sarıldı. Bu siyasinin kim olduğunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a soran Kılıçdaroğlu, "Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun iftirasına temaslarda bulunduğu Pakistan'dan yanıt veren Şentop ise "Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese bu iftirayı yapabiliyor, bu çamuru sıçratmaya çalışıyor" dedi.