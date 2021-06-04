CHP, İYİ Parti ve HDP doğal gaz keşfini hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğalgazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışında millete bir müjde daha verdi. Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldığını açıklayarak, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" ifadelerini kullandı.

MÜJDEYİ BİLE HAZMEDEMEDİLER!

CHP, İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri ise Karadeniz'de 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfini hazmedemedi. Başkan Erdoğan'ın müjde vereceğini açıklamasından itibaren CHP, İYİ Parti ve HDP'liler müjdeyi küçültmeye yönelik sosyal medyada paylaşımlar yaptı.