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Giriş Tarihi: 5.6.2021 00:16 Son Güncelleme: 5.6.2021 00:17

, ve doğal gaz keşfini hazmedemedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP, İYİ Parti ve HDP doğal gaz keşfini hazmedemedi

, ve ’li milletvekilleri ’de keşfedilen 135 milyar metreküplük doğal gaz müjdesini hazmedemedi. Başkan Erdoğan’ın müjde vereceğini açıklamasından itibaren CHP, İYİ Parti ve HDP’liler ağızbirliği etmişçesine müjdeyi küçültmeye yönelik sosyal medya paylaşımları yaptı. Genel Başkan Yardımcısı , CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin paylaşımlarını alıntılayıp hepsine tepki gösterdi. Dağ, “Vaka sayısı düşer üzülürsünüz, büyüme oranı açıklanır üzülürsünüz, savunma sanayiindeki başarılara üzülürsünüz, doğalgaz keşfedilir üzülürsünüz... Ne zaman bu milletin menfaatine bir şey olsa, siz yalnızca üzülürsünüz. Sizi üzmeye, milletimizi de sevindirmeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğalgazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışında millete bir müjde daha verdi. Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldığını açıklayarak, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" ifadelerini kullandı.

MÜJDEYİ BİLE HAZMEDEMEDİLER!

CHP, İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri ise Karadeniz'de 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfini hazmedemedi. Başkan Erdoğan'ın müjde vereceğini açıklamasından itibaren CHP, İYİ Parti ve HDP'liler müjdeyi küçültmeye yönelik sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

DOĞALGAZ KEŞFİNİ KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞTILAR, MÜJDEYİ KÜÇÜMSEDİLER

Bu paylaşımları yapanlardan biri ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç oldu. Özkoç, Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeyi küçümsemek için 128 Milyar ile ilgili açıklamalar yapıldığı halde, "Doğalgaz da 128 milyar metreküp olmasın?" ifadelerini kullandı.


DOĞAL GAZ KEŞFİNİ KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise gerçeği yansıtmayan bir paylaşımda bulundu. Ağbaba, "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor, buldukça zam geliyor" diyerek doğal gaz keşfini küçültmeye çalıştı.

YATIRIMLARI GÖRMEZDEN GELDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, resmi Twitter hesabından "Vereceği en büyük müjde; 'beceremedim, bırakıyorum' demektir" diyerek yapılan yatırımları görmezden geldi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan da CHP ve İYİ Partililerle aynı üslupla devam etti. Paylan, sosyal medya hesabından, "Yine verdi gazı… Yemediğini söyleyebilen kimse yok mu etrafında?" dedi.

"SİZİ ÜZMEYE, MİLLETİMİZİ DE SEVİNDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin paylaşımlarını alıntılayarak hepsine topyekûn tepki gösterdi. Dağ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayısı düşer üzülürsünüz, büyüme oranı açıklanır üzülürsünüz, savunma sanayiindeki başarılara üzülürsünüz, doğalgaz keşfedilir üzülürsünüz... Ne zaman bu milletin menfaatine bir şey olsa, siz yalnızca üzülürsünüz. Sizi üzmeye, milletimizi de sevindirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

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CHP, İYİ Parti ve HDP doğal gaz keşfini hazmedemedi
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