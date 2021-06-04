E-tebligat hem tasarruf sağlıyor hem çevreyi koruyor

E-tebligat uygulamasından önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşıyordu. E-tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Böylece saniyeler içerisinde alıcının adresine ulaşan bildirimlerle zaman kaybının önüne geçiliyor.

ÇEVRE DOSTU UYGULAMA

Uygulamanın başladığı 2015 yılından bu yana 63 milyon 969 bin 479 tebligat elektronik ortamda gönderildi. Böylece 836 milyon 834 bin 32 lira tasarruf edildi. Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla birlikte 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf sayesinde 38 bin 62 ağaç kesilmekten kurtarılarak korunmuş oldu. Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık olarak gerçekleşmesi, yargısal süreçlere de olumlu yönde yansıdı.

Adalet Bakanlığı e-tebligat uygulamasını 2015 yılında ihtiyari kullanıma yönelik olarak hizmete sundu. Uygulamanın sağladığı faydaları gözlemleyen Bakanlık, uygulamayı 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

BAŞVURULAR PTT'YE YAPILIYOR

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.