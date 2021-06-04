İsrail’e ders veren savcı ikinci kez HSK’da

İsrail'in uluslararası sularda 10 kişiyi vahşice katlettiği Mavi Marmara soruşturmasında hazırladığı İsrail'e ders niteliğindeki iddianamesi ile bilinen Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ikinci kez HSK üyeliğine atandı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile HSK'nın 7 üyesi seçilirken, geriye kalan 4 üye ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandı. Erdoğan'ın atadığı isimler arasında HSK 1. Dairesi Üyesi Mehmet Akif Ekinci de yer alıyor. Ekinci, 2010'da Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail'in yaptığı müdahale ile Türk vatandaşı 10 yardım gönüllüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yürüttüğü tarihi soruşturmayla biliniyor. Ekinci'nin hazırladığı 144 sayfalık iddianame, ABD ve İsrail basınında günlerce yer almıştı. İsrailli komutanların ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmaları talep edilen iddianame, İsrail'in uluslararası sulardaki egemenlik iddiasına vurulmuş bir darbe olarak adlandırılmıştı.