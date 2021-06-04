Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi: Önlem alınmazsa...

MARMARA'DA SICAKLIK 2.5 SANTİGRAT DERECE ARTTI



Bozoğlu, Çevre Bakanlığı'nın düzenleyeceği "Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştayında önemine vurgu yaparak, "Yıllardır var olan iklim krizinin yarattığı sonuçlar şu anda belirgin şekilde yaşanıyor. Marmara Denizi'nin sıcaklığının bu yıl normal şartlardan 2,5 santigrat derece daha yüksek seyretmesi salyaya neden oldu ve sıcaklıkla denizdeki tuz miktarı da arttı. Hava sıcaklığının artmasının yanında koşullar da uygun. Denizler kirli. Özellikle Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Türkiye'nin sahil şeridindeki kentlerden atık sular Karadeniz ve Marmara Denizi'ne dökülüyor. Marmara Denizinin çeperinde neredeyse ülkemizdeki nüfusun 4'te 1'i yaşıyor ve sanayicilerimizin atık suları yeterince ileri teknolojilerle arıtılmadan Marmara Denizi'ne veriliyor. Kirlilik yükü de bir yandan arttıkça bu gibi olaylar, buradaki mikroorganizmalara besin sağlıyor. İklim krizine bir yandan kızıyoruz ancak etkilerinin artmasına sebep olacak koşulları da insan olarak biz yaratıyoruz" dedi.