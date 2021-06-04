Midyatlı Şehit Uzman Çavuş Halit Altun toprağa verildi

Hatay'da Şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Köyü'nde toprağa verildi.

Şehit cenaze törenine Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Mardin Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Midyat Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehidin annesi Alya ve babası Mazi Altun, protokol, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Dün Hatay Oğulpınar'dan Gaziantep'e giderken Kırıkhan- Reyhanlı mevkiinde lastiğin patlaması sonucu kullandığı çekici aracın duvara çarpması ve daha sonra alev alması sonucu olay yerinde şehit düşen 1993 doğumlu Şehit Halit Altun, bekar ve 5 kardeşin 3'üncüsüydü.

Altun, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.