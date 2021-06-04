Önce kazıldı sonra dolduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, AK Parti döneminde inşasına başlanan ve kredileri bulunan metro hatlarının yapım işini 'Aynı anda 10 metro hattı' reklamı yaparak sahiplenmeye çalıştı. Ancak İBB'nin reklamı geçen hafta açıklanan İBB 2020 yılı Faaliyet Raporu sonrasında son buldu. İBB'nin yeni metro yapmadığı faaliyet raporuna yansırken, yatırım programından çıkarılan Yenidoğan-Sancaktepe Hastane metro hattı için yapılan çalışmalar durduruldu. Yıllarca yapılan kazı çalışmaları sonrasında açılan tüneller ise çıkarılan hafriyatla tekrar doldurulmaya başlandı. Karar tepki gösteren Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan aksı plan dışı bırakıldı mı? Bırakıldıysa neden? İBB'nin açılış törenleriyle gölgelediği gecikme ve başarısızlığının bedelini bugün Sancaktepe ve İstanbul halkı ödüyor" ifadelerini kullandı.