Şike kumpasçıları için karar günü

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 88 sanıklı davada Cumhuriyet savcısı 13 Nisan'da davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Savcı, FETÖ'nün kapatılan eski STV kanalı genel yayın yönetmeni Hidayet Karaca ile dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın aralarında olduğu 60 sanığın cezalandırılmasını istemişti. Savcının mütalaasında Ardıç'a 3 bin 111 yıla, Karaca'ya 2 bin 445 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmüştü. Bir sanığın tüm suçlardan beraati istenirken, 27 sanık için de "beraat", "davanın reddi" yada herhangi bir "hüküm veya ceza verilmesine yer olmadığı" yönünde kararlar verilmesi talep edilmişti.

GÜLEN'İN TALİMATIYLA OPERASYON YAPTILAR

2011 yılında dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve ekibine, futbolda şike yaptıkları iddiasıyla gerçekleşen operasyonun, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatla yapıldığı öne sürülüyor. Davada, çoğunluğu eski emniyet görevlisi olan sanıkların "FETÖ üyeliği", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "resmi belgede sahtecilik", "iftira" gibi suçları işledikleri öne sürülüyor.