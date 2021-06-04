Ahmet Davutoğlu'nun eski başdanışmanı Abdulkadir Özkan'dan gündemi sarsacak iddia: 7 Haziran seçimleri kaybedilince neyi kutladınız?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen Karar Gazetesi'nin yazarlarından Osman Sert, "Ekrandan devlet yönetmek" başlığı ile bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sert, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye siyasetinde değil dünyada da toplumla doğrudan ilişki kurarak ülkeyi yönetmeyi, talimatları mikrofon başında vermeyi en sık ve en etkili kullanan liderlerden biri. Öyle ki kimi zaman bu talimatları uygulayacak olanlar bile talimatın detaylarını ancak televizyon programından sonra öğrenebiliyor." ifadelerini kullandı.

Sert'in yazısına Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık görevi sırasında danışmanlığını yapan Abdulkadir Özkan'dan geldi. Özkan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bildiklerimizi anlatsak sokağa bile çıkamayacak bazı 'arkadaşlar' şimdilerde kalkmış sıkılmadan siyasi ahkam kesiyorlar. Birazcık dürüstlükten yana tavır alacaklarsa o dönem kimlerle işbirliği yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl tasfiye etmeye çalıştıklarını çıkıp anlatsınlar! Dürüst olun!" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Davutoğlu'nun eski danışmanı Abdulkadir Özkan'a ulaştı. Özkan, Davutoğlu'nun 7 Haziran'da AK Parti'nin tek başına iktidar olamaması üzerine resmi konutta kutlama yaptığını söyledi.