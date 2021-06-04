Ahmet Davutoğlu'nun eski başdanışmanı Abdulkadir Özkan'dan gündemi sarsacak iddia: 7 Haziran seçimleri kaybedilince neyi kutladınız?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen Karar Gazetesi'nin yazarlarından Osman Sert, "Ekrandan devlet yönetmek" başlığı ile bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sert, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye siyasetinde değil dünyada da toplumla doğrudan ilişki kurarak ülkeyi yönetmeyi, talimatları mikrofon başında vermeyi en sık ve en etkili kullanan liderlerden biri. Öyle ki kimi zaman bu talimatları uygulayacak olanlar bile talimatın detaylarını ancak televizyon programından sonra öğrenebiliyor." ifadelerini kullandı.
Sert'in yazısına Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık görevi sırasında danışmanlığını yapan Abdulkadir Özkan'dan geldi. Özkan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bildiklerimizi anlatsak sokağa bile çıkamayacak bazı 'arkadaşlar' şimdilerde kalkmış sıkılmadan siyasi ahkam kesiyorlar. Birazcık dürüstlükten yana tavır alacaklarsa o dönem kimlerle işbirliği yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl tasfiye etmeye çalıştıklarını çıkıp anlatsınlar! Dürüst olun!" ifadelerini kullandı.
Sabah.com.tr siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Davutoğlu'nun eski danışmanı Abdulkadir Özkan'a ulaştı. Özkan, Davutoğlu'nun 7 Haziran'da AK Parti'nin tek başına iktidar olamaması üzerine resmi konutta kutlama yaptığını söyledi.
"SİYASAL ÖNGÖRÜSÜZLÜKLERİYLE TÜRKİYE'NİN BİR DÖNEMİNİ HEBA EDEN BİR EKİBİN AKİL ADAMLIĞA SOYUNMALARINI GÜLEREK İZLİYORUM"
Sabah.com.tr'ye çok özel açıklamalar yapan Abdulkadir Özkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Özkan şöyle konuştu:
O dönem Ahmet Davutoğlu'nun etrafında 'masaya yumruğunuzu koyup ya şimdi başbakan olacaksınız ya da bir daha asla' diye akıl verip siyasi kaos yaratan arkadaşlara bakıyorum da şimdi siyaset dersi vermeye kalkıyorlar. Kendi özel ihtiyaçları için dün devletin araçlarını, imkanlarını seferber edenler şimdi kalkmış siyasi etikten, ahlaktan bahsediyor. Siyasal öngörüsüzlükleriyle Türkiye'nin bir dönemini heba eden bir ekibin şimdi akil adamlığa soyunmuş olmasını gülerek izliyorum.
"7 HAZİRAN SEÇİMLERİ KAYBEDİLDİĞİNDE DAVUTOĞLU RESMİ KONUTTA NEYİ KUTLADIĞINI AÇIKLASIN"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde partisine ihanet ederek Abdullah Gül'ün adaylığı için Millet İttifakı ile toplantılar gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.
Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde en yakınlarından olan danışmanı Abdukadir Özkan, Ahmet Davutoğlu'nun da partisine ihanet ettiğini söyledi.
Özkan'ın siyaseti derinden sarsacak sözleri şöyle:
Madem dürüstlükten söz edeceğiz o zaman 7 Haziran seçimlerinin kaybedildiği gece resmi konutta neyi kutladıklarını açıklasınlar? Kutlamayı kime karşı neden yaptıklarını topluma anlatsınlar? O gece Sayın Başbakanın kim için "dangalak" ifadesini kullandığını tek tek anlatsınlar? Kendilerine devşirdikleri finansmanları anlatsınlar, sonra çıkıp etikten, ahlaktan bahsedip siyaset yapsınlar. Daha fazla detaya girmek istemiyorum.
NE OLMUŞTU?
AK Parti 7 Haziran 2015'te gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan yüzde 40.87 oy olarak birinci parti çıkmıştı. Meclis'te 258 sandalye elde eden AK Parti tek başına iktidar olamamıştı. Özkan, AK Parti'nin tek başına iktidar olamadığı seçim sonuçları sonrası Davutoğlu ve ekibinin resmi konutta kutlama yaptığını söyledi.