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Giriş Tarihi: 4.6.2021 11:23 Son Güncelleme: 4.6.2021 11:26

: 'da suç örgütüne şok baskın! Havadan ve karadan kuşatıldı: Çok sayıda gözaltı var...

DHA
Son dakika: Diyarbakır'da suç örgütüne şok baskın! Havadan ve karadan kuşatıldı: Çok sayıda gözaltı var...

haberine göre; Elebaşları cezaevinde olan bir suç örgütüne hava ve kara destekli operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskında birçok silah da ele geçirildi.

Diyarbakır'da, cezaevindeki elebaşı E.K.'nin yönettiği silahlı suç örgütüne düzenlenen hava destekli operasyonda, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütleriyle mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 'haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'örgüte üye olmak', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'uyuşturucu imal ve ticareti yapma' suçlarını işlediği tespit edilen ve liderliğini cezaevindeki E.K.'nin, yöneticiliğini ise Ş.K. ile R.Ç.'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik 1 Haziran'da polis özel harekat ekiplerinin de katılımıyla 24 adrese hava destekli operasyon başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kalaşnikof tüfeği, 3 av tüfeği, 16 tabanca, 8 şarjör, 272 mermi, 39 tüfek kartuşu, 620,94 gram eroin ve 201,52 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 25 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından 9 şüpheli, serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Son dakika: Diyarbakır'da suç örgütüne şok baskın! Havadan ve karadan kuşatıldı: Çok sayıda gözaltı var...
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