Son dakika: Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden peş peşe mesajlar: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan merakla beklenen müjdeyi de açıkladı. Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN ART ARDA MESAJLAR

Müjdenin ardından siyasilerden art arda mesajlar geldi. İşte o mesajlar:

"ENERJİDE YENİ BİR TARİH ARALANIYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan asırlık hayalimizi yeni bir müjdeyle taçlandırdı! Fatih Sondaj Gemimiz Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 sahasında 135 Milyar m³'lük bir doğalgaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 Milyar m³'e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Karadeniz'de 135 milyar metreküplük yeni keşifle birlikte toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle enerjide yeni bir tarih aralanıyor. Milli enerji hamlemizle hep daha ileriye! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yerli kaynaklar, milli politikalar; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık geleceği. Emeği geçenlere teşekkürler...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Fatih Sondaj Gemimizin, Sakarya gaz sahası Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi milletimize ve memleketimize hayırlı olsun. Ülkemizi başta enerji olmak üzere her alanda çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

"YENİ KEŞİFLER İÇİN ROTA OLUŞTURULUYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamd olsun. 135 milyar m3'lük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Sn. Cumhurbaşkanımızın Zonguldak'tan müjdelediği Fatih Sondaj Gemi'mizin Sakarya gaz sahası Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Ter döken tüm enerji çalışanlarımıza teşekkürler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanımızın açılışında ülkemize ve milletimize müjdeyi verdi. Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya gaz sahasında 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yaptı. Büyük ve güçlü Türkiye'ye hayırlı olsun.

"TÜRKİYE, GÜÇLÜ VE EMİN ADIMLARLA YARINA YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan: Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Fatih Sondaj Gemimizin, 135 MİLYAR m³ yeni doğalgaz rezervi keşfiyle, Karadeniz'de toplam 540 MİLYAR m³ doğalgaz rezervine ulaştık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, her alanda güçlü ve emin adımlarla güçlü yarınlara yürüyüşünü sürdürüyor...

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı! İşte yeni rezerv miktarı

Son dakika: Asırlık rüya gerçek oldu! Türkiye'nin enerji üssü Filyos Limanı hizmete açıldı