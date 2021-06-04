CAMİİNİN İSMİ VE ANLAMI

Camiimizin ismi de anlamlıdır. Uzun Mehmet kim? Buranın sembolü. Kömürü bulan kahraman. 2 asır önce sahilinde sadece bir tahta iskelesi olan bir koydan bu günlere nasıl geldiğini ancak Zonguldaklı bilir. İşte kömürün yeri Zonguldak için budur.

Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar geçen süreçte çağlar değişse de ruhun değişmediği bu topraklarda şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum.