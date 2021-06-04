Son dakika haberi... Türkiye'nin gözü Uzun Mehmet Camii açılışı ve Filyos Limanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalardydı. Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılan olan Uzun Mehmet Camii ve çevresi Isparta Belediyesi tarafından gül suyu ile yıkandı. Halk Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı. Sosyal mesafeye dikkat edilen programda dev eserin açılış programı gerçekleşti. Erdoğan Filyos Limanı'ndan vereceği müjdeyle ilgili açıklamasında "Bir müjde de Karadeniz Ereğli için gelebilir" dedi.
UZUN MEHMET CAMİ ISPARTA GÜLÜ İLE YIKANDI
Isparta Belediyesi, Ayasofya Cami ve Taksim Camii açılışlarında, camiyi Osmanlı geleneği olan gülsuyu ile yıkama işlemini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Zonguldak'ın Uzun Mehmet Camii'nde de gerçekleştirdi. İşte programdan son dakika gelişmeleri ve öne çıkanlar...
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ın daveti ile şehre giden Isparta Belediyesi Cuma Namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Uzun Mehmet Camii ve çevresindeki hazırlıklarını tamamladı.
Isparta Belediyesi ekipleri, Cuma namazı öncesinde Uzun Mehmet Camii içerisini gül suyu, dış mekanlarını da seyreltilmiş gülsuyu ile yıkandı. Yine namaz öncesinde cemaate şişelenmiş gülsuyu, gül kolonyası ile kutular içerisinde gül lokumu ikram edildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Uzun Mehmet Camii için Zonguldak'a gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Zonguldak'taki açıklamalarının önemine işaret etmiş ve hem Uzun Mehmet Camii açılışı hem de Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin kritik bir müjdenin haberini vermişti.
Erdoğan buradaki açıklamasında "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Yeni çok modern bir maske fabrikasının açılışını da aynı gün yapacağız."
BİR DE MÜJDEMİZ OLACAK
Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışının dışında bir de müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız" sözlerine yer vermişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Camiinin inşasında emeği geçen, mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbimiz Tevbe suresinde mealen Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder diyor. Burada edilecek duaların, namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum.
BU ESERLER ÇAĞIMIZIN MÜHRÜ
Biz bu toprakları kanımızı dökerek, üzerine inşa ettiğimiz istiklalimizin camiilerimizden ezanlarını eksik etmeyen, semalarımızı dalgalandırdığımız bayrağımızla vatan kıldık. Fetih müjdesi Ayasofya'nın yeniden ibadede açılması işte bu bakımdan önemlidir. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyu milletimizi gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Cami de, Taksim'de açılışını yaptığımız camimiz de aynıdır. İşte burada Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla hizmete açıyoruz.
CAMİİNİN İSMİ VE ANLAMI
Camiimizin ismi de anlamlıdır. Uzun Mehmet kim? Buranın sembolü. Kömürü bulan kahraman. 2 asır önce sahilinde sadece bir tahta iskelesi olan bir koydan bu günlere nasıl geldiğini ancak Zonguldaklı bilir. İşte kömürün yeri Zonguldak için budur.
Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar geçen süreçte çağlar değişse de ruhun değişmediği bu topraklarda şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum.
BAŞARAMAYACAKLAR
Bu çağlar değişse de milletimize karşı duyulan rahatsızlık, bayrağımız ve rengine tahammül edemeyenler, binlerce yıllık devlet geleneğimizle başa çıkamayanlar birlik ve beraberliğimize saldırmaya başladılar. Camiilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar. Bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Ancak birliğimizi bozamayacaklar. Bayrağımızı indiremeyecekler.
Ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Acılara kan ve gözyaşına boğmak isteyenler çok uğraştılar. Kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.
2071'E KADAR DURMAK YOK
Allah'ın rızası dışında hiçbir ölçü tanımadan, kendimiz ve milletimiz için en hayırlı, en doğru olanı isteyerek birbirimize sarılmalıyız. 2023'e 2053'e 2071'e hazır mıyız? Allah yardımcımız olsun.
Bugün inşaAllah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Karadeniz Ereğlisi'nde de bir müjde olabilir. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu