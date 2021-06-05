135 milyar metreküplük yeni rezerv müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bütün Türkiye'nin merakla beklediği tarihi müjdeyi Zonguldak'ta "Artık kim ne der yok, biz ne deriz var" diyerek duyurdu. Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:Bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer husus Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda tespit ettiğimiz doğalgazın kara bağlantı ve işlemesine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Fatih Sondaj Gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Bu sonuç, dünyada 2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmalar hem de sondaj araştırmaları yapıyoruz.İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih Sondaj Gemimiz, yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki yeni arama ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz.Kanuni Sondaj Gemimiz, Fatih'in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacak. Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak, hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir.Denizdeki doğalgazı üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama, deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. İkinci aşama, karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistem ile karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız.Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgâr olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını da harekete geçirmiş olacağız.Sadece son 3 yılda günlük petrol üretimimizi yüzde 35 artırarak, 61 bin varile çıkardık.Enerjide Türkiye'nin toplam kurulu gücü olan 96 bin megavatın 61 bin megavatını yerli kaynaklı olarak hallettik. Bu 61 bin megavatın 50 bin megavatı da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir. İthal kaynaklara dayalı kurulu gücümüz ise 35 bin megavat civarındadır.BAŞKAN Erdoğan, Filyos Limanı için "Heyecanlıyım, zira bu eser 10 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl, Sultan Abdülhamid'e dayanıyor. Ama o günden bugüne ihmallerle geldi, dayandı. Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihratacımıza çok önemli bir katkı sağlayacak. 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir" dedi. Türkiye'nin ihracattaki başarısına da dikkat çeken Erdoğan, "Yıl sonunda 200 milyar dolara ulaşmanın ışığını görmeye başladık" ifadesini kullandı. Burada inşa edilecek Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi de ülkemizin yeni enerji üssü olacak. Karadeniz doğalgazı Filyos'tan Türkiye'ye yayılacak. Zonguldak merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan tesiste üretilen gaz içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaza basınç verilecek ve şebekeye sevk edilecek. Filyos Limanı'nın önemli bir özelliğine daha dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Filyos Limanı, aslında Filyos Vadisi projesinin de bir parçasıdır. Vadinin göbeğinde yer alan 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi'ni bu vizyonla ilan ettik."