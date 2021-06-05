Davutpaşa Millet Bahçesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Başkan Erdoğan'ın talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda, yapımına başlanan millet bahçelerinden 10'unun açılışı bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nünde gerçekleştirildi. Açılan 10 yeni millet bahçesinin arasında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde yer alan Davutpaşa Millet Bahçesi de bulunuyor.

Davutpaşa Millet Bahçesi; öğrenciler, akademisyenler, idari personel, teknopark firmaları çalışanlarından oluşan 50 bin kişilik YTÜ ailesine doğayla iç içe yaşayabilecekleri bir ortam yaratacak. Yaklaşık 240 dönümlük alanda bu güne kadar bin 284 adet ağaç, 12 bin 355 adet çalı bitkisi, 32 bin adet mevsimlik ve yer örtücü bitki dikimi gerçekleştirildi. 127 dönüm çim alanı olan bahçede 16 bin metrekare yürüme yolu, 2 adet 345 metrekarelik biyolojik gölet, 135 metrekarelik süs havuzu, 610 metre bitki tüneli, 264 metrekare kaskatlı havuz, 455 metrekare çim sahne ve 231 metrekare kapalı alanı olan Bilim Merkezi binası bulunuyor. Akıllı sulama ve akıllı ,aydınlatma sistemleri kullanılan bahçede, yağmur suları, yağmur suyu hasadı deposunda toplanarak peyzaj sulamasında kullanılacak.

YEŞİL ÇEVRENİN ÖNEMİ HATIRLATILDI

Öte yandan 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Davutpaşa Millet Bahçesi'nin açılışıyla birlikte çocuklara özel "Çevre Müfettişleri Buluşuyor" isimli doğa etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi, yeşil çevrenin önemi hatırlatıldı.

9 MİLLET BAHÇESİ DAHA AÇILDI

Davutpaşa Millet Bahçesi'nin yanı sıra bugün açılışı gerçekleştirilen diğer 9 millet bahçesi ise; İstanbul Ayazma Millet Bahçesi, İstanbul Pendik Millet Bahçesi, Aydın Nazilli Millet Bahçesi, Kars Örnek Millet Bahçesi, Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi, Malatya Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi, Muş Stat Yerinde Millet Bahçesi, Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi ve Mersin Millet Bahçesi oldu.