DW Türkçe'den doğal gaz müjdesi üzerinden algı operasyonu! Sosyal medyadan tepki yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışında Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldığını açıklayarak, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın müjde vereceğini açıklamasından itibaren CHP, İYİ Parti ve HDP'liler müjdeyi küçültmeye yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı.

DW TÜRKÇE DOĞAL GAZ MÜJDESİNİ 'UZMANLARLA' DEĞERSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Alman medyası Deutsche Welle (DW) Türkçe de Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini değersizleştirme peşine düşenlerden oldu. "Erdoğan'ın daha önceki müjdeleri nelerdi?" başlıklı bir habere imza atan DW Türkçe, tüm müjdeler üzerinden algı operasyonuna girişti.

DW Türkçe Twitter hesabından, "Uzmanlar, AKP iktidarı boyunca petrol ve doğalgaz üstüne sayısız 'müjdeler' verilmesine tepkili" ifadeleri kullanılarak müjdelerle ilgili başvurduğu uzmanların görüşlerine yer verdi. Uzmanların "Müjde olsa seviniriz, rezerv olsa seviniriz ancak açıklananlar bulgudan öteye geçmiyor" ifadelerini sosyal medyadan paylaşan DW Türkçe, "Peki, AKP iktidarında 'müjde' olarak duyurulan bu keşifler nelerdi?" ifadelerine yer verdi.

MÜJDELERE 'UZMANLAR' TEPKİLİYMİŞ!

DW Türkçe'nin algı haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol ve doğal gaz arama çalışmalarından 'müjde'yle bahsetmesi ne ilk ne de son. AKP iktidarı boyunca petrol ve doğalgaz üstüne sayısız 'müjdeler' verilmesine uzmanlar tepkili" ifadeleriyle giriş yaptı.

Algı haberinde AK Parti iktidarında keşfedilen doğal gaz ve petrollere değinildikten sonra, "Peki Erdoğan'ın ya da AKP'li yöneticilerin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarından çıkan sonuçları 'müjde' diye duyurması ne kadar bilimsel?" sorusunu enerji uzmanı Necdet Pamir'e yöneltti.

DW Türkçe'nin bu sorusuna "Müjde olsa seviniriz, rezerv de olsa seviniriz ancak şu an itibariyle açıklananlar bulgudan öteye geçmiyor" sözleriyle yanıt verildi.

DW Türkçe enerji uzmanı Arif Aktürk'ün görüşlerine yer vererek, Aktürk'ün Karadeniz'de sondaj çalışmalarının sürdüğüne işaret ettiğini, sondaj çalışmaları tamamlanmadan yapılan 'müjde' açıklamalarının zaten ekonomiye de vatandaşın beklediği faturalara da yansımadığının görüldüğünü ifade ettiğini belirtti.

Her iki 'uzman' görüşünü aktaran DW Türkçe, doğal gaz müjdesini değersizleştirme peşinde olduğunu bu haberiyle ortaya koymuş oldu.

DW TÜRKÇE HABERİ İÇİN "KISKANÇ" TANIMLAMASI YAPTI

DW Türkçe'nin doğal gaz müjdesini değersizleştirme haberine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı DW Türkçe'nin haberinin altına tepki mesajları attı. Kimileri ise haberi alıntılayarak tepkisini ortaya koydu. Onlardan biri de gazeteci Hakkı Öcal'dı. Öcal, sosyal medya hesabından DW Türkçe'nin haberini alıntılayarak, "Kıskaaanç" yorumunu yaptı.

"NASIL DA RAHATSIZSINIZ..." DEDİ

DW Türkçe'nin haberine tepki gösteren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise "Nasıl da rahatsızsınız... Hep diyorduk ki, asitli bünyeler sevinç üretemez ama artık bırakınız sevinci tepki de duyuyorlarmış. Yani diyorlar ki; çok oluyorsunuz. Evet, çok oluyoruz, çok daha fazla olacağız. Tam bağımsız Türkiye hedefinden sizlere rağmen vazgeçmeyeceğiz..." ifadelerini kullandı.

"ÇILDIRDIKLARINA GÖRE GÖRE İYİ İŞ BAŞARMIŞIZ DEMEKTİR"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deutsche Welle ve türevleri de çıldırdığına göre ülkemiz için çok iyi iş başarmışız demektir" yorumunda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş ise DW Türkçe'nin doğal gaz keşfini küçültmeye yönelik haberine "Her gün iki şişe maden suyu size şifa olur, hazmınızı kolaylaştırır. Rezene de olur bak onu da bir deneyin isterseniz" diye tepki gösterdi.

"OLSA OLSA YABANCI ÜLKE UZMANI SEVİNMEZ"

DW Türkçe'nin uzmanlarıyla ilgili soru soran Atila Duman ise "Hangi uzman? Uzmanlar Türkiye'nin müjdelerine tepkiliymiş... Olsa olsa yabancı ülke uzmanı sevinmez. İnsan kendi ülkesindeki müjdelere sevinmemesi için ya aptal daha kötüsü hain olmalıdır" yorumunu yaptı.

"ZATEN SEVİNSENİZ ŞÜPHE DUYARDIK"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Mehmet Ali Demir, DW Türkçe'nin haberi için "Zaten sevinseniz şüphe duyardık. Şu böyle yazdikca doğru yolda doğru kişiyle olduğumuzu anlıyoruz Kudurun!" ifadelerini kullanırken, Gökcen Özdoğan Enç, "PKK'ya karşı yapılan mücadelede, Leopard tankların kullanılmaması şartını koşan Alman Devlet kanalının uzmanlarının elbette mutlu olmalarını beklemiyoruz..." dedi.

"BAYIL İSTERSEN DW"

Bülent Haskuzugüdenli isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Uzmanlar verilen müjdelere tepkiliymiş. Ne uzmanı bunlar? Saman yok diyenlere, Heykel görünce mest olanlara gaz verme uzmanı mı? Müjde olsa seviniriz, demiş yalancı alçaklar" diye tepki gösterirken, Sümgül Altınmeşe, "Bayıl istersen DW" ifadelerini kullandı.

"UZMANLARINIZA SELPAK TAKDİM EDELİM EN İYİSİ"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Nazmelis Zengin, DW Türkçe'nin doğal gaz keşfini hazmedememesine "Dünyanın hangi ülkesinde kaynak keşfi bulunduğu gibi işlenmeye/işletilmeye başlamış? Üretimde Orta Avrupa değerini yitirdikçe bu tür kuruluşların da dillerini çirkinleştirmeleri de olağan tabii... Editörlerinize pardon uzmanlarınıza selpak takdim edelim en iyisi" ifadeleriyle yanıt verdi.

"MÜJDE DEDİĞİN HEYKELDEN OLUR! DEĞİL Mİ (!)"

DW Türkçe'nin haberini tiye alan Hakan Demirel, "Çok Haklısınız... Doğalgazdan, petrolden, nükleer enerjiden, güneş enerjisinden müjde mi olur! Müjde dediğin heykelden olur! Değil mi (!)" diye sordu.

"TALİMAT ALDIĞINIZ BARONLARA BİR SORUN"

DW Türkçe'ye tepkisini dile getiren Yavuz Gürlek, "Bulgular bu kadar önemli değilse Amerika ve diğer emperyalist güçler neden Ortadoğu ve Afrika'nın daha çıkmamış petrol, elmas ve altın yataklarına çökmek için bu kadar düzmece savaş çıkartıyor, milyonlarca cana kıyıyor. Talimat aldığınız baronlara bir sorun" dedi.