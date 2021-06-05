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Giriş Tarihi: 5.6.2021 14:02

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lı terörist yakalandı

DHA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlıurfa/Suruç’ta görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ’den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG’li terörist olduğu belirlenen şahıs Jandarma’ya teslim edildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlıurfa/Suruç'ta görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG'li terörist olduğu belirlenen şahıs Jandarma'ya teslim edildi." açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lı terörist yakalandı
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