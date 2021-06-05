Mülteci kampı görünümlü terörist yuvası: Mahmur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. BM temizlemezse bir BM üyesi olarak biz temizleriz. Buna nereye kadar sabredeceğiz" sözleri Mahmur kampındaki terör faaliyetlerini bir kez daha gündeme getirdi. SABAH, Mahmur ile ilgili hazırlanan ve Irak Merkezi Hükümeti ile Bölgesel Kürt Yönetimi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile paylaşılan raporun ayrıntılarına ulaştı. Rapora göre, Hakkâri ve Şırnak'taki sınır köylerinden 90'lı yıllarda göç eden Türkiye kökenli 15 bin kişinin barındığı Mahmur, mülteci kampı olarak BM denetimindeymiş gibi görünse de, kontrol PKK'nın elinde. Çocuklar 15 yaşına kadar ideolojik eğitime alınıyor. İntikam ve nefret duygusuyla beyinleri yıkanarak, hiç görmedikleri ülkelerine düşman hale getiriliyor. Silahlı eğitim almak üzere Kandil'e gönderiliyor. PKK buradan devşirdiği elemanları İran, Irak, Suriye ve Türkiye'ye aktarıyor.Kampta diplomasi, siyasi eğitim, istihbarat toplama, istihbarata karşı koyma gibi faaliyetlerin yanı sıra suikast planları da yapılıyor. Maket uçak, drone ve paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgelerine bombalı saldırılar düzenlemek için de Şahin kod adlı Alman uyruklu bir terörist, özel eğitimler veriyor.