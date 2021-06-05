PKK'nın Mahmur Kampı raporlarına SABAH ulaştı! Mülteci Kampı olarak BM denetiminde göstermişler...

BM DENETİMİNDE PKK YUVASI

SABAH, Mahmur ile ilgili hazırlanan ve Irak Merkezi Hükümeti ile Bölgesel Kürt Yönetimi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile paylaşılan raporun ayrıntılarına ulaştı. Rapora göre, Hakkâri ve Şırnak'taki sınır köylerinden 90'lı yıllarda göç eden Türkiye kökenli 15 bin kişinin barındığı Mahmur, mülteci kampı olarak BM denetimindeymiş gibi görünse de, kontrol PKK'nın elinde.

Çocuklar 15 yaşına kadar ideolojik eğitime alınıyor. İntikam ve nefret duygusuyla beyinleri yıkanarak, Hiç görmedikleri ülkelerine düşman hale getiriliyor. Askeri eğitim almak üzere Kandil'e gönderiliyor. PKK buradan devşirdiği elemanları İran, Irak, Suriye ve Türkiye'ye aktarıyor.