Üç şehit gözyaşlarıyla uğurlandı şehitlere veda

Surıye'de teröristler tarafından askeri araca yapılan saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) memleketi Aksaray'da, Hatay'da kaza yapan askeri araçta şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun (28) memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde, yine aynı kazada şehit olan Uzman Çavuş Necati Yatkak (28) ise Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehitler için önce Hatay'da tören düzenlendi.Şehit Sarılmaz'ın cenazesi askeri uçakla memleketi Aksaray'a gönderildi. Törende şehidin eşi Binnur ve ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından şehitlikte toprağa verildi. Kazada şehit olan Halit Altun'un (28) acı haberi, İstanbul Esenler'de yaşayan ailesine verildi. Asıl görev yeri Esenler'deki 1. Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Altun'un geçici görevle bölgeye gittiği öğrenildi. Şehidin cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy mahallesinde toprağa verildi. Şehit annesi Aliya Altun, evladını Kürtçe ağıtlara uğurladı. Şehit Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın cenazesi ise Afyonkarahisar'da gözyaşları arasında toprağa verildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Şahin Sarılmaz'ın babası Şenol Sarılmaz'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Şehit babası Sarılmaz "Vatan sağolsun" dedi.