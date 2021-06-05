YÖK Başkanı Saraç: İlk 100'de Türk üniversitesi sayısı artacak

Saraç, TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetleri Araştırma Komisyonu toplantısına katılıp bir sunum yaptı ve soruları yanıtladı.

EN AZ BİR KADIN YARDIMCI

Saraç, üniversitelerde kadın yönetici sayısının arttırılmasına önem verdiklerini belirterek, "Önümüzdeki aşamada da rektör yardımcılarından bir tanesini en azından bir hanım olması gibi bir süreç de başlatacağız diye düşünüyorum" dedi. Saraç, halen 17 kadın rektörün görev yaptığını da hatırlattı.

KADIN DOSTU ÜNİVERSİTE

Kadın dostu üniversiteler ile ilgili yeni bir süreç başlatmak istediklerinin altını çizen Saraç, "Yarışma yapalım. Kriterleri sağlayanlar birinci, ikinci, üçüncü diye kamuoyuna açıklayacağız" diye konuştu.