YÖK Başkanı Saraç: İlk 100'de Türk üniversitesi sayısı artacak

Saraç, TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetleri Araştırma Komisyonu toplantısına katılıp bir sunum yaptı ve soruları yanıtladı.
EN AZ BİR KADIN YARDIMCI
Saraç, üniversitelerde kadın yönetici sayısının arttırılmasına önem verdiklerini belirterek, "Önümüzdeki aşamada da rektör yardımcılarından bir tanesini en azından bir hanım olması gibi bir süreç de başlatacağız diye düşünüyorum" dedi. Saraç, halen 17 kadın rektörün görev yaptığını da hatırlattı.
KADIN DOSTU ÜNİVERSİTE
Kadın dostu üniversiteler ile ilgili yeni bir süreç başlatmak istediklerinin altını çizen Saraç, "Yarışma yapalım. Kriterleri sağlayanlar birinci, ikinci, üçüncü diye kamuoyuna açıklayacağız" diye konuştu.
MOBİNG TAKİBİ
Saraç, mobing konusunda üniversitelerin şeffaf olmasını istediklerini, bunun için de mobing ile ilgili şikayet alan üniversiteleri kamuoyu ile paylaşma yönünde düşünceleri olduğunu bildirdi.
LİSTEYE GİRECEKLER
Dünya üniversite sıralaması için "Bütün bu sıralamaları yapanlar liberal dünyanın hatta neoliberal dünyanın kapitalist bir yaklaşımla kurguladığı, ticari müesseselerin yaptığı bir satıştır üniversite sıralaması" diyen Saraç şöyle devam etti:
"Repütas yon" diye bir şey var, sizin şöhretinizin afakı tutup tutmadığıyla ilgili bizde soru var... Satış dünyası, her şeyin metalaştığı bir dünya, bir pazarlama dünyası. Buraya yönelik bir çalışma ve gayret içerisinde değiller üniversitelerimiz. Bununla ilgili üniversitelerimizde toplantılar yaptık. İnşallah, inşallah ilk sıralamada bunun sonuçları görülecek."
REKTÖRLERE SİZ KONUŞUN ÖNERİSİ
Saraç, üniversitelerdeki olaylar için de "Bu hususlarla alakalı, mesela, öğrenci olayları olduğunda rektörlerimize söylediğim bir husus var: Öğrencilerle doğrudan muhatap olun. Ama, tabii, öğrencinin de hocanın hoca olduğunu bilmesi lazım" şeklinde konuştu.