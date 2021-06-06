İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Temel Atmama Töreni' yeniden gündemde: "Böyle bir tesise gerek yok" demişti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın açıklamaları şöyle:

"NE KADAR DA İHTİYAÇ OLDUĞUNU ŞÖYLE ANLATALIM"

"Dün İmamoğlunun 'ihtiyaç yok!' diye 'Temel Atmama' töreni yaparak iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne aslında ne kadar da ihtiyaç olduğunu şöyle anlatalım."

"Dünyanın, atıksuyu evde dahi kullanılabilecek seviyeye getirebilecek en ileri teknolojisi olan membran teknolojisiyle yapılacak tesis Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük kapasiteli membran tesisİ olacaktı. Yani Tesiste, atıksuyu içilebilir seviyeye getirme teknolojisi var."