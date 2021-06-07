Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin değişmesinin ve yeni HSK'nın göreve başlayarak bugün ilk Genel Kurul toplantısını yapmasının ardından Birinci Daire ve 2. Daire heyeti belli oldu.

Daire seçimlerinin ardından HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz ve HSK üyesi Hüseyin Şahin, Yargıtay'a üye olarak seçildi. Eski HSK üyeleri Alp Arslan, Mehmet Ademoğlu ve Yaşar Şimşek'te Yargıtay'dan HSK'ya seçilip görev süreleri dolduktan sonra geri Yargıtay'a dönenler arasında yer aldı.





5 ÜYENİN YARGITAY'DAKİ YENİ GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU



Yargıtay Birinci Başkanlığı, dairelerin kadrolarını ve iş yükünü göz önünde bulundurarak HSK'da seçilen ve Yargıtay'dan seçilerek HSK'ya gittikten sonra görev süresi dolan 5 üyenin görev yerlerini belirledi.

Buna göre, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz 12. Ceza Dairesinde, Alp Arslan 7. Ceza Dairesinde, Yaşar Şimşek 5. Ceza Dairesinde, Mehmet Ademoğlu 8. Ceza Dairesinde ve Hüseyin Şahin de 4. Ceza Dairesinde görevlendirilirken, Haluk Beşer de, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

5 üyenin Yargıtay’daki yeni görev yerleri belli oldu | Video