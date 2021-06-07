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Giriş Tarihi: 7.6.2021 20:05 Son Güncelleme: 7.6.2021 20:26

5 üyenin ’daki yeni görev yerleri belli oldu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
5 üyenin Yargıtay’daki yeni görev yerleri belli oldu

(HSK) üyelerinin değişmesinin ve yeni HSK’nın göreve başlamasının ardından 5 eski HSK üyesinin ’daki yeni görev yeri belli oldu.

(HSK) üyelerinin değişmesinin ve yeni HSK'nın göreve başlayarak bugün ilk Genel Kurul toplantısını yapmasının ardından ve 2. Daire heyeti belli oldu.

Daire seçimlerinin ardından HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı ve HSK üyesi , 'a üye olarak seçildi. Eski HSK üyeleri , ve 'te Yargıtay'dan HSK'ya seçilip görev süreleri dolduktan sonra geri Yargıtay'a dönenler arasında yer aldı.



5 ÜYENİN YARGITAY'DAKİ YENİ GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU

, dairelerin kadrolarını ve iş yükünü göz önünde bulundurarak HSK'da seçilen ve Yargıtay'dan seçilerek HSK'ya gittikten sonra görev süresi dolan 5 üyenin görev yerlerini belirledi.

Buna göre, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz . Ceza Dairesinde, Alp Arslan 7. Ceza Dairesinde, Yaşar Şimşek 5. Ceza Dairesinde, Mehmet Ademoğlu 8. Ceza Dairesinde ve Hüseyin Şahin de 4. Ceza Dairesinde görevlendirilirken, de, Üyesi olarak görevlendirildi.

5 üyenin Yargıtay’daki yeni görev yerleri belli oldu | Video

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5 üyenin Yargıtay’daki yeni görev yerleri belli oldu
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