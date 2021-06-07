Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başakşehir’den aldı Büyükçekmece’ye verdi
Giriş Tarihi: 7.6.2021

’den aldı ’ye verdi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Başakşehir’den aldı Büyükçekmece’ye verdi
, 'de yapımı planlanan ve 2018 yılında ihalesi tamamlanan 91 milyon liralık "" projesini askıya aldı. 'nın hemen yanında yapımı planlanan Ata Sporları Merkezi projesi, İBB'nin başkanlık koltuğuna CHP'li yöneticilerin geçmesiyle akamete uğramıştı. İBB yönetimi son olarak, Başakşehirlilere söz verilen 91 milyonluk yatırım bütçesini, yeni ihale dahi yapılmadan CHP'li Belediyesi'ne kaydırdı. Konu hakkında açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı "Biz bu alan için yaklaşık bir yıldır kamulaştırma yapıyorduk. Bu projenin bu şekilde kaydırılması bizi çok üzdü" ifadelerine yer verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir’den aldı Büyükçekmece’ye verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA