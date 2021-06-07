Başakşehir’den aldı Büyükçekmece’ye verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, Başakşehir
'de yapımı planlanan ve 2018 yılında ihalesi tamamlanan 91 milyon liralık "Ata Sporları Merkezi
" projesini askıya aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı
'nın hemen yanında yapımı planlanan Ata Sporları Merkezi projesi, İBB'nin başkanlık koltuğuna CHP'li yöneticilerin geçmesiyle akamete uğramıştı. İBB yönetimi son olarak, Başakşehirlilere söz verilen 91 milyonluk yatırım bütçesini, yeni ihale dahi yapılmadan CHP'li Büyükçekmece
Belediyesi'ne kaydırdı. Konu hakkında açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
"Biz bu alan için yaklaşık bir yıldır kamulaştırma yapıyorduk. Bu projenin bu şekilde kaydırılması bizi çok üzdü" ifadelerine yer verdi.