CHP’li vekiller yolsuzluğa destek için Yalova’ya akın etti

Yalova Belediyesinde muhasebe personeli olarak görev yapan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdikten sonra kaçarak Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturmada Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç başta olmak üzere 36 kişi gözaltına alınmış ve 18 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma devam ederken, Belediye Başkanlığı görevini sürdüren CHP'li Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

YOLSUZLUĞU SAVUNMAYA GELDİLER



Dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç, dönemin muhasebe personeli Reşat Elgin, müteahhit Bekir B. ile Halit Güleç'in sekreteri Bahar T'nin tutukluluk hallerinin devam ettiği soruşturmaların 4'ncü duruşması yarın görülecek. CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İzmir Milletvekili Sevda Erdenkılıç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Karaman Milletvekilimiz İsmail Atakan Ünver, Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan, Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan sanıklara ve görevden uzaklaştırılan Başkan Vefa Salman'a destek olmak için Yalova'ya adeta çıkarma yaptı.

YOLSUZLUK SUÇUNU "KOMEDİ" OLARAK NİTELENDİRDİ



Duruşma öncesi kentte bir kafeteryada bir araya gelen CHP'liler halkı bilgilendirme adı altında açıklamalarda bulundu. CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, yaptığı açıklamalarda, '0 Milyon TL'den fazla bir vurgunun gerçekleştirildiği soruşturma için "komedi" değerlendirmesi yaptı. Gürel, "Bir kısım insan parça parça cezaevine girip çıkıyor. Davalar 3 ayda bir uzatılarak sürüyor. Hiçbir delil yokken Belediye Başkanımız hala sanık durumunda. İşte bu haksızlığı bir daha dile getirmek için Genel Başkan Yardımcılarımız ve Milletvekillerimiz buradalar" diyerek yolsuzluğa sahip çıktı.

SANIKLARI DEĞİL BAKANLIĞI VE VALİ'Yİ SUÇLADI



CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise yaptığı açıklamalarda, yolsuzluğu yapanları değil, Bakanlığı ve Valiliği suçladı. Erkek, "Yalova'da halkın iradesi, seçmenin iradesi gasp edildi. Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı 27 Şubat 2020'de görevden alındı. Birkaç kişinin istismarı diyebilirsiniz, zimmeti diyebilirsiniz. Yargılama devam ettiği için hiç kimse hakkında kesin hüküm kurulmadan suçlu diyemezsiniz. Ama ortada iddialar var, yargılama var, zimmet suçu olduğu söyleniyor. Bu suçu adli makamlara ileten, görevini yapan yine Vefa Salman. Ve hemen çalışmaya başladı ekibiyle beraber. Derinlere kadar gitti. Bütün evrakları, delilleri, bilgileri, belgeleri de adli makamlara sundu. Bunu yaparken 27 Şubat 2020'de görevden alındı. Hani görevlerini çok iyi yapan bir İçişleri Bakanı var ya, Sayın Süleyman Soylu. Onun görevi herhalde suçla mücadele etmek değil, demokrasiyle mücadele etmek, seçmen iradesiyle mücadele etmek. Haksız, hukuksuz, dayanaksız bir şekilde seçmenin iradesi gasp edildi. Yerelde demokrasiyi yok ederseniz ülkede de demokrasiyi yok edersiniz. Vefa Salman'ın bu iddia edilen eylemlerle hiçbir illiyet bağı olmadığını bizler hukukçu olarak biliyoruz" diyerek bir kez daha yolsuzluğun üstünü örtmeye çalıştı.

SORUŞTURMA DEĞİL ALGI OPERASYONUYMUŞ



Yalova'da kendisinin görevden alınmasıyla birlikte demokrasiye pranga vurulduğunu iddia eden CHP'li Vefa Salman ise yaptığı açıklamada bunun bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Salman, "Bu bir algı operasyonu. Burada mağdur olan Yalova halkı, Yalova halkının tercihine pranga vuruldu. Yalova halkının seçim hakkı gasp edildi. Ben 2014'te tekrarlanan seçimden beri hep Allah'ın adaletine inandım. Adalet geçte olsa tecelli edecektir. Bizimde burada Allah'ın adaleti er yada geç tecelli edecek, Yalova halkının hakkı olan o koltuk tekrar bize emanet edilecek ve hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.