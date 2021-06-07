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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Cin şişeden çıktı

Nur Özkan Erbay
Cin şişeden çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Savunma sanayiinde cin şişeden çıktı. Artık ‘Yaparsın-Yapamazsın’ meselesi bitti, Türkiye olarak yapabileceklerimizin sınırı kalmıyor

Savunma Bakanı Hulusi Akar, çerçevesinde misafir olduğumuz 'nda soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı, "Cin şişeden çıktı" diyerek özetledi. Akar, Sincar'daki terörist varlığı için Bağdat'la temasın sürdüğünü belirtirken, teröristlerin maket uçak saldırılarına ilişkin , "maket uçakların tipleri belirlendi. Gerekli tedbirler alındı" ifadelerine yer vererek şunları söyledi:

ARTIK BU MESELE BİTTİ
Savunma sanayide cin şişeden çıktı. Artık 'Yaparsın-Yapamazsın' meselesi bitti, Türkiye olarak yapabileceklerimizin sınırı kalmıyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikinde büyük bir inanç, hedef, gayret ortaya çıktı.
Sincar konusunda ortada bir Anlaşma var. Bağdat, Erbil ve BM bu anlaşmaya imza koymuş durumdalar. Anlaşmanın hızlı ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını istiyor, bekliyoruz. Mahmur kampı ise mültecilere evsahipliği yapan bir kamp olmaktan yıllar önce çıktı. PKK terör örgütüne eleman sağlayan bir hüviyete büründü. Tüm bunları dostane bir şekilde söylüyoruz. Fakat diğer taraftan da biz kendi noktayı nazarımızda her türlü hazırlığımızı eksiksiz yapıyoruz.

MAKET UÇAK SALDIRILARI:
Bunlarla ilgili teknik heyetler oluşturduk. Arkadaşlarımız bu maket uçakları tek tek incelediler. Teröristlerin bu saldırılarda kullandıkları maket uçakların tipleri belirlendi. Gerekli tedbirler alındı.
Bağdat ve Erbil ile koordinasyon içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Operasyonlarımız, artan bir tempoda ve taarruzi bir anlayışıyla devam edecektir. Terörü bitirmekte kararlıyız.

TURGUT REİS'İN KABRİ BULUNDU
SAVUNMA Bakanı Akar, 'daki ziyaretleri esnasında Osmanlı Donanmasında Kaptan-ı derya'lık yapmış olan ve Trablusgarp fatihi olarak bilinen 'in ülkedeki mezarının bulunduğunu söyledi. Akar, harap bir halde bulunan mezarlığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da direktifleri ile ihya edileceğini ve 'ta bir anıt mezar haline getirileceğini söyledi.

YUNANİSTAN DAVET EDİLDİ ANCAK GELMEDİ
BU yıl 26 ülkeden askeri temsilcilerin hazır bulunduğu Deniz Kurdu Tatbikatı'na " davet edildi mi?" sorusuna Savunma Bakanı Akar, "Elbette davet ettik. Gelsinler istedik, bizim düşmanca bir niyetimiz yok. Ama gelmediler..." diye cevap verdi.

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Cin şişeden çıktı
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