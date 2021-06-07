İBB 66 bin servisçi esnafını unuttu! O karar uygulamaya konulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi servisçi esnafını unuttu. İBB meclisinin 26 Mayıs'ta yapılan bileşiminde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP grubu pandemi nedeniyle iş yapamayan servisçilere müjde niteliğinde bir teklif karar verdi. AK Parti İBB Meclis üyesi Murat Türkyılmaz söz alarak, "Pandemi sürecinde İstanbul halkımızın yaşamış olduğu çilenin farkındayız. İstanbul trafiği İstanbullu vatandaşlarımız açısından çekilmez bir hal almış ve maalesef vaka sayılarının artışıyla sebebiyle de can kayıpları yaşamaktayız. Bugüne kadar İBB yönetimi ulaşımı, toplu taşımayı rahatlatma konusunda maalesef yetersiz bir performans göstermiştir. Tüm halkımız buna şahittir. Bu sorunlar hala devam etmektedir. Her otobüs durağını Fazilet Durağı kabul eden bir anlayışa karşı artık inisiyatif alma vakti gelmiştir. Bu sebeple 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere;
*İETT'nin ilave 250 yeni hattı ihdas ederek faaliyetlerine geçmesi
* Toplu ulaşımı rahatlatmak için pandemi şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik darboğazda olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma sözleşmeleri için sözleşme imzalanması bu suretle İstanbul trafiğine bu servislerin geçici olarak entegre edilmesini teklif karar olarak gündeme alınmasını ve oylanmasını teklif ederiz" dedi. Yapılan oylamada teklif karar CHP ve İYİ Parti'nin ret oylarına rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.
CHP VE İYİ PARTİ RET KARARI VERDİ
İBB Meclisinde 1 Haziran'da başlamasına karar verilen servislerin İETT'ye entegre olarak geçici olarak toplu taşımada kullanılmasında İBB yönetiminin henüz adım atmadığı ortaya çıktı. SABAH gazetesine konuşan İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Bu teklif AK Parti ve MHP oylarıyla belediye meclisinden geçti. CHP ve İYİ parti olumsuz oy verdiler. Bizim buradaki amacımız aşağı yukarı 20-25 bin civarında okul taşıtı bir de uzaktan çalışma modeliyle servis aracı kullanımı azaldığından yaklaşık 10 bine yakın da personel taşıma aracı boşa çıkmıştı. 15 aydır bu insanlar çalışamıyor, bir nebze olsun evlerine çalışarak ekmek götürsünler, kimseden yardım istemeyelim şeklinde taleplerimiz oldu. Her ne kadar şu an meclisten geçmiş olsa da bu konuda bizim tarafımıza belediyeden herhangi bir dönüş olmadı" dedi.
'BİR KART OKUYUCU BİR ZABITA YETERLİ'
'Bu iş için çok büyük altyapıya gerek olmadığını belirten Öztürk, "Kararın geçtiği gün İBB Ulaşım Daire Başkanı bir televizyon kanalında açıklama yaparak, 'Bu çok erken alınmış bir karar. Artık ülkemizde salgının bittiği noktasında açıklamalar yapılıyor.' Yani burada 'Çok erken alınmış bir karar' denildiği zaman başka bir şey çıkıyor ortaya. Yani bir şey yapmak için çalışmayacaklar, bunun için çok büyük bir altyapıya da ihtiyaç yoktur. Bizim kendi planımıza göre 20 tane nokta belirlemiştik. Aksaray, Yenikapı, Eminönü, Yenibosna, Taksim, Zincirlikuyu Beşiktaş. Anadolu yakasında ise Uzunçayır, Kadıköy, Üsküdar gibi belirli noktalarda buraların her birine bir tane kart okuyucu koyup, yolcu İstanbul kartını okutup binecek. Şoför de kartını okutup yaptığı sefer sayısı tespit edilecek. Bu kadar basit bir iş bu. Bir kart okuyucu bir zabıtayla bu iş çözülüyor. Ama iş yapaya meraklı olan insanlar için bu iş çözülüyor. Onunla da alakalı olarak bize de herhangi bir dönüş olmadı" diye konuştu.
'BU KONU GEÇİŞTİRİLECEK'
'Bunu kamuoyu önünde de uygulamaya koymuyoruz demeyecekler' diyen Öztürk, "Zaten 1 Haziran 31 Ağustos arasında geçerli bir karar bu. Bu sallanarak, yuvarlanarak, teferruata girerek, 'altyapısını hazırlıyoruz' şeklinde açıklamalarla geçiştirilecek bu iş. Zaman aralığı kısa olduğu için herhangi bir çalışma yapmayacaklar bu konuda diye düşünüyoruz. Çünkü yaptıkları açıklamada 'Böyle bir şeyin olması mümkün değil' şeklinde açıklamaları var. Biz zaten ömür boyu toplu taşımada kullanılmayacağız ki salgında İstanbullu kendi araçlarıyla işlerine gitmek yerine servis araçlarıyla seyahat etsin. Hem araçlar trafikten çekilsin, trafik yoğunluğunda rahatlama olur hem de toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk yüzde 30'unu biz alırız diye düşünmüştük" ifadelerini kullandı.