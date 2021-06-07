İBB 66 bin servisçi esnafını unuttu! O karar uygulamaya konulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi servisçi esnafını unuttu. İBB meclisinin 26 Mayıs'ta yapılan bileşiminde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP grubu pandemi nedeniyle iş yapamayan servisçilere müjde niteliğinde bir teklif karar verdi. AK Parti İBB Meclis üyesi Murat Türkyılmaz söz alarak, "Pandemi sürecinde İstanbul halkımızın yaşamış olduğu çilenin farkındayız. İstanbul trafiği İstanbullu vatandaşlarımız açısından çekilmez bir hal almış ve maalesef vaka sayılarının artışıyla sebebiyle de can kayıpları yaşamaktayız. Bugüne kadar İBB yönetimi ulaşımı, toplu taşımayı rahatlatma konusunda maalesef yetersiz bir performans göstermiştir. Tüm halkımız buna şahittir. Bu sorunlar hala devam etmektedir. Her otobüs durağını Fazilet Durağı kabul eden bir anlayışa karşı artık inisiyatif alma vakti gelmiştir. Bu sebeple 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere;

*İETT'nin ilave 250 yeni hattı ihdas ederek faaliyetlerine geçmesi

* Toplu ulaşımı rahatlatmak için pandemi şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik darboğazda olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma sözleşmeleri için sözleşme imzalanması bu suretle İstanbul trafiğine bu servislerin geçici olarak entegre edilmesini teklif karar olarak gündeme alınmasını ve oylanmasını teklif ederiz" dedi. Yapılan oylamada teklif karar CHP ve İYİ Parti'nin ret oylarına rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.