Kabaktepe: “CHP'nin elinde İstanbul, ‘Atıl Yılları’nı yaşıyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe Yenidoğan Metro Hattı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından temelinin kapatıldığına dair görüntüler sosyal medyada yerini almış, metro temeline hafriyat döktürüldüğünü gösteren görüntüler tepkiyle karşılanmıştı.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, metro hattı iptal edildiği için İBB'ye tepki göstererek "Daha önce Sancaktepe'de bir türlü bitiremedikleri metroya ikinci başlama töreni yapan İBB'ye soruyoruz. Bugün üstüne toprak attığınız Yenidoğan Metrosu için de bir "Metro İptal Etme Töreni" düzenleyecek misiniz?" ifadelerini kullanmıştı.



KABAKTEPE: "CHP'NİN ELİNDE İSTANBUL, 'ATIL YILLARI'NI YAŞIYOR"



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Yenidoğan-Hastane Metro Hattı inşaat alanındaki basın açıklamasından kesitler sunarak, " 'İstanbul'un kaynakları kendine yeter' diyenler, her işi borçlanarak yapmaya başladılar. İBB'yi borçlanamaz hale getirince de projeleri iptal etme yoluna gittiler. Yatırımdan kısıp reklam harcamalarında son derece bonkör davranan CHP'nin elinde İstanbul, 'Atıl Yılları'nı yaşıyor" dedi.



BATUR: "BİR METRO HATTINI HAFRİYAT DÖKÜM SAHASINA ÇEVİRDİNİZ. BELEDİYECİLİK BU MU?"



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından "AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız Dr. M. Ejder Batur'un ve Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü CHP'li İBB yönetimi tarafından 'ihtiyaç yok' denilerek iptal edilen Yenidoğan-Hastane Metro Hattı inşaat sahasında basın açıklaması yaptı" ifadelerine yer verildi.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. M. Ejder Batur'un şu ifadelerini paylaştı: "AK Parti döneminde projelendirilip yapımına başlanan bu metro hattı, belediyenin öz kaynaklarıyla inşa ediliyordu. CHP'li yönetim, burayı da borçlanarak yapmak istedi. İBB'yi kanunen borçlanamaz hale getirdikleri için hattı komple iptal ettiler. Her işi borçlanarak mı yapacaksınız? Borçlanarak yapacaksanız İBB'nin öz kaynakları nerede? 2019 Temmuz'dan bugüne kadar 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Peki, bugüne kadar ne ürettiniz? Belediyenin kaynakları kendine yeter dediniz, borçlanamaz hale getirdiniz. On binlerce kalifiye personeli haksız yere işten attınız. 2 yılda 2 durak açtınız, diğer yandan komple bir metro hattını hafriyat döküm sahasına çevirdiniz. Belediyecilik bu mu?"

DÖĞÜCÜ: "HALKIMIZ ADINA BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ."



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün şu ifadelerine de yer verdi: "Yıllarca emek verilmiş, kaynak harcanmış metro hattı toprak dökülerek iptal edildi. Dökülen topraklar, sadece metroya değil, İstanbul'un ve Sancaktepe'nin geleceğine dökülmüştür. Halkımız adına buna müsaade etmeyeceğiz."