"Kabine Toplantısı ne zaman?" Yeni haftanın gelmesi ile birlikte bu sorunun yanıtı gündemde yerini aldı. En son 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen kritik toplantı için yeni tarih beklenirken vatandaşlar son gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bilindiği üzere; toplantı sonrası sokağa çıkma yasağı saatlerinde düzenlemeye gidilmiş ve diğer yasaklar hakkında da önemli açıklamalar gelmişti. Bu kapsamda; Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
KABİNE TOPLANTISI TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK
Normalde 2 haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.
ALINAN SON KARARLAR – 31 MAYIS 2021
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.