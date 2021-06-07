"Kabine Toplantısı ne zaman?" Yeni haftanın gelmesi ile birlikte bu sorunun yanıtı gündemde yerini aldı. En son 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen kritik toplantı için yeni tarih beklenirken vatandaşlar son gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bilindiği üzere; toplantı sonrası sokağa çıkma yasağı saatlerinde düzenlemeye gidilmiş ve diğer yasaklar hakkında da önemli açıklamalar gelmişti. Bu kapsamda; Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?