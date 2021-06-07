Pençe-Yıldırım’da bir asker şehit oldu

Irak
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekâtı'nda dün el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak ağır yaralanan Piyade Uman Çavuş Samet Şeker
(25) kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şeker'in şehadet haberini yaşadıkları Samsun
'un Bafra
ilçesinde alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babası Nurettin Şeker
, "Sabah 08.30'da görüştük. 'Ben sonra ararım' dedi, o kadar" diye konuştu. Şehidin nişanlısı Nidanur Dursun
'un babası Hüseyin Dursun
, düğünü temmuzda yapmayı planladıklarını, çok üzgün olduklarını söyledi.