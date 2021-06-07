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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Pençe-Yıldırım’da bir asker şehit oldu

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Pençe-Yıldırım’da bir asker şehit oldu
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekâtı'nda dün el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak ağır yaralanan Piyade Uman Çavuş (25) kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şeker'in şehadet haberini yaşadıkları 'un ilçesinde alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babası , "Sabah 08.30'da görüştük. 'Ben sonra ararım' dedi, o kadar" diye konuştu. Şehidin nişanlısı 'un babası , düğünü temmuzda yapmayı planladıklarını, çok üzgün olduklarını söyledi.
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Pençe-Yıldırım’da bir asker şehit oldu
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