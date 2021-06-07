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Giriş Tarihi: 7.6.2021

PKK’nın tepe ismi etsiz hale getirildi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
PKK’nın tepe ismi etsiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın üst düzey isimlerinden genel sorumlusu ‘Doktor Hüseyin’ kod adlı terörist ’ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve genel sorumlusu 'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün 'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" dedi. Teröristin, örgütün sorumlusu da olduğu öğrenildi.
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PKK’nın tepe ismi etsiz hale getirildi
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