PKK’nın tepe ismi etsiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur
genel sorumlusu Selman Bozkır
'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı
'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.
Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" dedi. Teröristin, örgütün İngiltere
sorumlusu da olduğu öğrenildi.