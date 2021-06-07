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Giriş Tarihi: 7.6.2021 08:38

Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı

DHA
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı

'nce, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Yıldırım 'operasyonunda, teröristlerin araziye döşediği mayına basıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş (25), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi 'a uğurlandı.

'Pençe Yıldırım' Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde araziye döşenen mayına basması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutalığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili , Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay , İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Şeker'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra şehidin öz geçmişi okudu. Duaların yapılması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, memleketi 'a uğurlanmak üzere, helikopterle 'na getirildi. Şehidin cenazesi, buradan da uçakla memleketine uğurlandı.

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Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı
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