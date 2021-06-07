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Giriş Tarihi: 7.6.2021 20:40 Son Güncelleme: 7.6.2021 20:54

: ABD’den - görüşmesine ilişkin açıklama! Masada 4 konu var

AA
Son dakika: ABD’den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama! Masada 4 konu var

haberleri: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı , Başkan Recep Tayyip ile ABD Başkanı Joe arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan ve Biden'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle beklediğini belirten Sullivan, iki liderin görüşeceği konuları da tek tek açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

haberler: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı , 14 Haziran'da kapsamında Başkan Recep Tayyip ile ABD Başkanı Joe arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden'ın, Başkan Erdoğan'ı iyi tanıdığını belirten Sullivan, "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." açıklamasında bulundu.

MASADA 4 KONU VAR

Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin, , , , gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak." diye konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi konusunda oynayacağı rolün de görüşmede gündeme geleceğini kaydeden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu başlıklarının da toplantıda gündeme geleceğini belirtti.

"İKİ LİDER BU FIRSATI DEĞERLENDİRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: ABD’den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama! Masada 4 konu var
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