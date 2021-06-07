Son dakika: ABD’den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama! Masada 4 konu var

"İKİ LİDER BU FIRSATI DEĞERLENDİRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.