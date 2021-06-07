Son dakika haberi: HSK'da flaş gelişme! Daire Başkan ve üyeleri belli oldu...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen yeni üyeler, HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yaptıkları ilk Genel Kurul'da birinci ve 2. Daire başkanlarını belirledi. Buna göre, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci olurken, Birinci Daire Başkanı ise Halil Koç oldu.
Yargı camiasının yakından takip ettiği HSK üyelik seçim sürecinin sona ermesinin ardından 7 Haziran itibariyle görevde olan üyelerin hizmet süreleri sona erdi. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından seçilen 7 üye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan 4 üye dün itibariyle göreve başladı. Üyeler, ilk olarak HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Gül başkanlığında HSK binasında ilk Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sırasında yapılan oylama sonrasında HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu. HSK Birinci dairesine ise mevcut görevi yürüten Birinci Daire Başkanı Halil Koç yeniden seçildi.
HSK'DA DAİRELER BELİRLENDİ
Ayrıca, yeni üyelerin daireleri de belli oldu. Daire Başkanlığı seçimi sonrasında üyeler içinde bir oylama yapıldı. Yapılan oylamanın ardından, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı olarak Mehmet Akif Ekinci seçildi. Mevcut görevi yürüten Halil Koç yeniden Birinci Daire Başkanı seçilirken, üyeleri Hasan Yılmaz, Hamit Kocabey, Ömür Topaç, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım birinci daire üyeleri oldu. 2'nci dairesinin üyeleri ise Ergün Şahin, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Bilal Temel'den oluştu.
600 FETÖ DOSYASI HSK GENEL KURULUNDA
Bu yıl HSK'ya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen görevdeki 200 hakim ve savcı hakkında dosya geldiği, daha önceden de bekleyen 400 dosya olduğu öğrenildi. Buna göre yeni HSK, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 600 hakim ve savcı hakkındaki kararı da verecek.
MEHMET AKİF EKİNCİ KİMDİR ?
Başkan Erdoğan tarafından ikinci defa HSK üyeliğine seçilen ardından da HSK 2. Daire Başkanı ve Başkanvekili olan Mehmet Akif Ekinci, daha önce birçok önemli soruşturmaya imza attı. Bu soruşturmalardan en önemlisi ise, 2010'da Gazze'ye insani yardım taşıyan 6 gemiye yönelik İsrail'in yaptığı müdahale ile Türk vatandaşı 10 yardım gönüllüsünün hayatını kaybetmesi ve gemilerin yolcularıyla birlikte rehin alınmasıyla sonuçlanan olaydı. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci tarihe geçen 144 sayfalık bir iddianame hazırlamış, iddianame ABD ve İsrail basınında günlerce yer almıştı. İddianamede dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi'nin yanı sıra üst düzey 3 İsrailli komutan için yakalama kararı çıkarılmıştı. Ekinci, FETÖ'nün soruşturmaya yönelik tüm engelleme çalışmaları ve soruşturmayı kapatmaya yönelik baskılarına direnerek soruşturmayı sürdürmüş, iddianamenin son kısmında olayı TCK'ya göre değerlendirip, baskın emrini veren Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri İstihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat Başkanı Amos Yadlin'in "kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli kasten yaralama, kasten yaralama, silahla kasten adam öldürmeye zincirleme azmettirme, nitelikli yağma, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma, nitelikli mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve eziyet suçlarına azmettirme" suçlarından yargılanmalarını talep etmişti. İddianame, İsrail'in uluslararası sulardaki egemenlik iddiasına vurulmuş bir darbe olarak tarihe geçmişti.