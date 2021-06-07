Son dakika haberi: HSK'da flaş gelişme! Daire Başkan ve üyeleri belli oldu...

MEHMET AKİF EKİNCİ KİMDİR ?

Başkan Erdoğan tarafından ikinci defa HSK üyeliğine seçilen ardından da HSK 2. Daire Başkanı ve Başkanvekili olan Mehmet Akif Ekinci, daha önce birçok önemli soruşturmaya imza attı. Bu soruşturmalardan en önemlisi ise, 2010'da Gazze'ye insani yardım taşıyan 6 gemiye yönelik İsrail'in yaptığı müdahale ile Türk vatandaşı 10 yardım gönüllüsünün hayatını kaybetmesi ve gemilerin yolcularıyla birlikte rehin alınmasıyla sonuçlanan olaydı. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci tarihe geçen 144 sayfalık bir iddianame hazırlamış, iddianame ABD ve İsrail basınında günlerce yer almıştı. İddianamede dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi'nin yanı sıra üst düzey 3 İsrailli komutan için yakalama kararı çıkarılmıştı. Ekinci, FETÖ'nün soruşturmaya yönelik tüm engelleme çalışmaları ve soruşturmayı kapatmaya yönelik baskılarına direnerek soruşturmayı sürdürmüş, iddianamenin son kısmında olayı TCK'ya göre değerlendirip, baskın emrini veren Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri İstihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat Başkanı Amos Yadlin'in "kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli kasten yaralama, kasten yaralama, silahla kasten adam öldürmeye zincirleme azmettirme, nitelikli yağma, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma, nitelikli mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve eziyet suçlarına azmettirme" suçlarından yargılanmalarını talep etmişti. İddianame, İsrail'in uluslararası sulardaki egemenlik iddiasına vurulmuş bir darbe olarak tarihe geçmişti.