Son dakika: Maltepe’deki kadın cinayetinde yeni gelişme!

Maltepe'de 6 Haziran tarihinde Başıbüyük Barajı'na balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan bir kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Şahide Buluş isimli kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucu ise kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.