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Giriş Tarihi: 7.6.2021 14:35 Son Güncelleme: 7.6.2021 15:26

Son dakika: ’deki kadın cinayetinde yeni gelişme!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Maltepe’deki kadın cinayetinde yeni gelişme!

 'de bulunan ’nın yakınındaki yeşillik alanda Şahide Buluş isimli kadının boğazı kesilmiş şekilde cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan M.T. ve Ş.B. isimli 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

'de 6 Haziran tarihinde 'na balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan bir kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Şahide Buluş isimli kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucu ise kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERLE EVİNDEN AYRILMIŞ

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu Şahigül Buluş'un M.T. isimli erkek ve S.B. isimli kadın ile birlikte 3 Haziran 2021'da saat 21.30 sıralarında ikametinden ayrıldığı tespit edildi. 2 şüpheliyi ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.T. ve S.B. isimli 2 şüpheli bugün Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Son dakika: Maltepe’deki kadın cinayetinde yeni gelişme!
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