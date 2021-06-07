Son dakika: Maltepe’deki kadın cinayetinde yeni gelişme!

Maltepe'de 6 Haziran tarihinde Başıbüyük Barajı'na balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan bir kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Şahide Buluş isimli kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucu ise kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLERLE EVİNDEN AYRILMIŞ
Emniyet ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu Şahigül Buluş'un M.T. isimli erkek ve S.B. isimli kadın ile birlikte 3 Haziran 2021'da saat 21.30 sıralarında ikametinden ayrıldığı tespit edildi. 2 şüpheliyi ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.T. ve S.B. isimli 2 şüpheli bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.