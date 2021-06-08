Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sivil anayasa açıklaması

"YÜRÜYEN DAVALARA YASAMA, YÜRÜTME MÜDAHALE EDEMEZ"

Gül, devam eden kadın davaları ile ilgili olarak, "Hukukçu olarak yürütme görevlisinin yürüyen dava ile telkinde bulunması benim devlet inancımda yok. Yürüyen davalara yasama, yürütme müdahale edemez. Bir üst merci hatalı karar varsa düzeltecek. İstinaflar ikinci göz olarak geldi. Dosyanın tarafı olmadığım için yorumda bulunmam doğru olmaz. Yargı kararları ile konuşsun. Yetkili merci karar versin, yanlış ise temyiz hakkı var. Aile Bakanlığı davalara müdahil oluyor" ifadelerini kullandı.