AK Parti İlçe Başkanına suikastında karar açıklandı

Dicle'de kendisine ait akaryakıt istasyonunda 5 yıl önce uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert öldürülmesiyle ilgili PKK'lılar Sinan Altınay ile Rojhat Tugay'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

İki sanık suçlamaları kabul etmedi. Sanık Rojhat Tugay, "Dicle küçük bir yer. Husumete bağlı birbirini şikâyet etme olayları çok fazla. Ben kimseden talimat almadım. Ailem bana küçüklükten beri her zaman devletin yanında olmamız gerektiğini söylerdi. Bugün bile devlete kötülük edenin ailecek karşısında oluruz. Biz devletin suyunu içiyoruz, yolunu kullanıyoruz. Okuluna gidiyoruz. Biz devlete ihanet edecek adamlar değiliz" dedi.

VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM DİYEREK HERŞEYİ ANLATTI

Mahkeme, kamera kayıtlarına göre suikast olayında kullanılan bir aracın olaydan önce akaryakıt istasyonu yakınına geldiğini, suikast sonrasında hızla olay yerinden uzaklaşarak kırsal alana gittiğini belirtti. Mahkeme infazı, sonradan çatışmada öldürülen Aras kod adlı teröristin gerçekleştirdiğini, sanık Sinan Altınay'ın da saldırı öncesi keşif yapılması için dağ kadrosundaki teröristleri olay yerine aracıyla getirdiğini belirtti. Sanık Sinan Altınay'ın yakalandıktan sonra avukat eşliğinde de alınan ifadesinde, vicdan azabı çektiği için Deryan Aktert suikastında teröristleri olay yerine getirip keşif yapmalarına yardımcı olduğuna dair samimi itiraflarda bulunduğu kaydedildi.

BOMBA YÜKLÜ ARACI ŞEHİR İÇİNDE PATLATTI POLİS ŞEHİT OLDU

Mahkeme, suikastın ardından teröristlerin bomba yüklü bir aracı Dicle İlçe merkezine getirip uzaktan kumanda ile patlattıklarını, olayda zırhlı polis aracındaki polis Mustafa Yıldırım'ın şehit olduğu, Savaş Dinç'in de yaralandığını belirtti. Bu olayı da sanıklardan Rojhat Tugay'ın üst düzey teröristlerin talimatlarıyla dağ kadrosundaki teröristlerle birlikte gerçekleştirdiğini vurgulayan mahkeme, bomba yüklü aracın patlatılmasında kilit rol oynadığına kanaat getirdi.

İKİSİNE DE İKİŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Her iki teröristin de Deryan Aktert suikastı ile bomba yüklü aracın ilçe merkezinde patlatılarak bir polisin şehit edildiği saldırılarda bizzat yer aldıklarına dair teslim olan üç teröristin de ifadeleri ve teşhisiyle netlik kazandığı kaydedildi. Mahkeme sanıklardan Sinan Altınay'ı, AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert'i şehit etmek, Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve izinsiz patlayıcı madde bulundurmaktan da ayrıca 8 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme sanık Rojhat Tugay'ı ise bomba yüklü aracı İlçe merkezine getirip uzaktan kumandayla patlatarak bir polisi şehit edip bir polisi yaralamak, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmeye teşebbüs etmek, izin patlayıcı madde bulundurmak suçlarından ayrıca 19 yıl hapisle cezalandırıp haklarında taktiri indirim uygulanmasına yer olmadığına oy birliğiyle karar verdi.