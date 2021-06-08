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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Babamın adına yakışır hizmet edeceğim

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
İLHAN DEMİRCİOĞLU
Babamın adına yakışır hizmet edeceğim
'un ilçesinde yaşayan (26) muhtarken kalp krizi geçirip vefat eden babası 'in emaneti Fatih Mahallesi'nde muhtar seçildi. Bin 151 oy alarak muhtar seçilen Semanur Keklik, 2016'da babasını yitirmişti. SABAH'a konuşan Keklik "Babamdan aldığım bu görevi daha büyük yerlere taşıyacağıma söz veriyorum" dedi. SABAH'a konuşan Keklik şunları söyledi:
2009'dan bu zamana kadar muhtarlık işi içinde büyüdüm. Babam 2016 yılında kalp krizinden vefat etti. Benim yaşım tutmuyordu. Tonguç Ali Anıl amcam muhtar oldu. Onunla birlikte muhtarlık hizmetinin bir parçası olmaya çalıştım. Bir sonraki dönemde birinci aza olarak çıktım. Tonguç Ali amca işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa edince bir senedir muhtarlık imzası bendeydi. Ondan önce de bu işin içinde beraberdik.

Ara seçim oldu. Muhtarlığa aday oldum. Güzel olumlu cevaplar aldım. Muhtarlık sürecinde yoğun bir gün geçti. Karşımda aday da vardı. Mahallemizde bütün seçime katılanlara teşekkür ediyorum. Benim 10 yılım muhtarların içinde geçti. Babam bu mahalleye hizmet etmeye aşıktı. Bir sorunu çözemediği zaman sabaha kadar gözlerine uyku girmezdi. Şimdi babama yakışır hizmet etmek zorundayım. Ben de babamın adına yakışır hizmet edeceğim.

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Babamın adına yakışır hizmet edeceğim
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